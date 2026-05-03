Elazığ’da zehir tacirlerine darbe: Üç tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahsın üst, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 5 bin 418 adet ectasy hap ve 2 bin 126 adet sentetik ecza maddesi olmak üzere; toplam 7 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.