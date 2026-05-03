Elazığ’da zehir tacirlerine darbe: Üç tutuklama

00:273/05/2026, الأحد
IHA
Operasyonda binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
Elazığ’da narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin 418’i ectasy olmak üzere toplam 7 bin 544 uyuşturucu hap ele geçirildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahsın üst, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 5 bin 418 adet ectasy hap ve 2 bin 126 adet sentetik ecza maddesi olmak üzere; toplam 7 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



