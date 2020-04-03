Gündem Antalyada 12 bin 150 sahte maske ele geçirildi
ANTALYA

Antalya'da 12 bin 150 'sahte maske' ele geçirildi

Antalya'da 'sahte maske' üretildiği belirlenen iki iş yerine yapılan operasyonda 12 bin 150 maske ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Antalya’da sahte maske operasyonu.
Antalya’da sahte maske operasyonu.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan talebi fırsata çevirmek isteyen ve sağlıksız koşullarda maske üretimi yapan iş yerlerine operasyon düzenlendiği bildirildi.

  • Merkez Muratpaşa ilçesinde 2 iş yerinde yapılan aramalarda izinsiz ve sağlık koşullarına uygun olmayan 12 bin 150 maske ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında Cumhuriyet savcısının talimatına istinaden TCK 186 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Antalya Emniyet Müdürlüğünün, koronavirüs salgınını fırsata çevirmek isteyen ve sağlıksız koşullarda üretim yaparak insan sağlığını tehlikeye sokan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalarının kararlılıkla süreceği kaydedildi.

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