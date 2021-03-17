Gündem Antalyada 2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi
ANTALYA

Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Antalya'da 3 ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik olarak 2 bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Antalya'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde belirlenen yaklaşık 200 adrese 2 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA
Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Özel harekat ekipleri ve narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda polis helikopteri de havadan destek verdi.

AA
Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

AA
Antalya'da 2 bin 500 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Bazı şüphelilerin olası polis baskınlarını tespit etmek için evlerinin ve bahçelerinin çeşitli yerlerine güvenlik kameraları koyduğu, bazı şüphelilerin ise evlerin giriş kapısına pitbull cinsi köpekler bağladıkları görüldü.

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