Gündem Antalyada 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı
ANTALYA

Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı

Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı

Antalya'da, 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek "Hep birlikte kurallara uyarak bu zor günleri aşacağız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki gençlerimizin ulaşım kartları geçici süreyle kullanıma kapatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Antalya'da koronavirüs önlemleri yoğunlaştı.
Antalya'da koronavirüs önlemleri yoğunlaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için ek tedbirler aldıklarını bildirdi.

Vatandaşın sağlığını korumak için toplu ulaşım araçlarına maskesiz binişleri yasakladıklarını vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"Hep birlikte kurallara uyarak bu zor günleri aşacağız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki gençlerimizin ulaşım kartları geçici süreyle kullanıma kapatılmıştır."

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