Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı Antalya'da, 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları kullanıma kapatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek "Hep birlikte kurallara uyarak bu zor günleri aşacağız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındaki gençlerimizin ulaşım kartları geçici süreyle kullanıma kapatılmıştır." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 04 Nisan 2020, 12:23 Son Güncelleme: 04 Nisan 2020, 12:31 AA