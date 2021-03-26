Gündem Altı yıl sonra kar yağdı mahalleli sokağa döküldü
ANTALYA

Antalya’da 6 yıl aradan sonra yağan kar sevinci

Altı yıl sonra kar yağdı mahalleli sokağa döküldü

Antalya’nın Serik ilçesinde akşam saatlerinde yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarına yağan kar sonrası, mahalleli adeta sokağa döküldü.

Haber Merkezi İHA
Antalya’da 6 yıl aradan sonra yağan kar sevinci
Antalya’da 6 yıl aradan sonra yağan kar sevinci.

Bölgeye 6 yıl aradan sonra İlk defa yağan karla birlikte çocuklar soğuk havayı aldırmadan dışarı çıkarak, kartopu oynayıp kardan adam yaptı. Aileler ise çocuklarını tekrar eve girmeleri konusunda güçlükle ikna etti.

Antalya’da 6 yıl aradan sonra yağan kar sevinci
Antalya’da 6 yıl aradan sonra yağan kar sevinci

Serik ilçesine bağlı Etler, Yumaklar mahallelerinde etkili olan kar yağışı her taraf bembeyaza büründü. Vatandaşlar araçların üzerine biriken karlara günün tarihini yazarak o anları ölümsüzleştirdiler.

Antalya’da 6 yıl aradan sonra yağan kar sevinci
Antalya’da 6 yıl aradan sonra yağan kar sevinci

Etler mahallesi muhtarı Adil Şimşek, “Bugün 22.30 itibariyle köyümüze kar yağıyor. İnşallah sabah kadar devam eder. Devam etmesini bekliyoruz. İnşallah sabaha kadar devam eder, görmeyenleri davet ediyoruz” dedi.

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