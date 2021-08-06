Antalya'da alevlerin arasındayken yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi konuştu

Antalya'da alevlerin ortasında kaldığı sırada yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi Özgür Şimşek, "İşimi severim, aşkla yaparım. Anonslarda 'Arabamı kurtarın.' demişim. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin arabası. O kadar benimsemişim ki o cümleyi kullanmışım" dedi.

Şimşek, dinlenmek için geldiği Döşemealtı İşletme Müdürlüğü Duacı Yangın Müdahale Merkezi'nde ilk günden bu yana Manavgat orman yangınına müdahale ettiğini söyledi.

Alevlerin arasında kaldığını ve telsizle yardım istediğini anlatan Şimşek, kaldıkları zorlu mücadeleyi kazandıklarını dile getirdi.

OYNAT 00:41 Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin telsiz anonsu ağlattı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangına müdahale eden bir arazöz ekibinin, yükselen alevlerin arasında yaşadıkları zor anların yansıdığı telsiz konuşmalarında uyarılara rağmen 'Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden' karşılığını vermesi sahadaki fedakar mücadeleyi gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

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Hayatı boyunca unutamayacağı bir an yaşadığını, işinin gereğini yaptığını dile getiren Şimşek, "Her zaman başımıza gelebilir. Allah bir daha ne bana ne de arkadaşlarıma yaşatmasın. Yardım istedim ve helikopterin en geç 3-4 dakika içerisinde geleceğini biliyordum. Ancak o 3 dakika bana aylar, yıllar gibi geldi" diye konuştu.

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GÜNDEM Alevlerin ortasında kalan orman işçisinin son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söylediği telsiz anonsu ağlattı

"S30 dediğinizde akla Özgür Şimşek gelir"

Gelen yardım sayesinde yara almadan kurtulduklarını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"İşimi severim, aşkla yaparım. Anonslarda 'Arabamı kurtarın.' demişim. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin arabası. O kadar benimsemişim ki o cümleyi kullanmışım. Arabama bir şey olacak diye üzüldüm. Türkiye'deki arazözcülerin çoğu beni tanır zaten. S30 dediğinizde akla Özgür Şimşek gelir. Arazözde 80 milyonun hakkı var. Ülkemizin bütçesinden alınan bir arabada yetimin, herkesin hakkı var. Maliyetini ben biliyorum. Az paralar değil. Bunlarla daha çok yangınlarla mücadele edeceğiz. Arazözler bizim kalemiz. Haber yayımlandıktan sonra çok güzel dönüşler aldım. Arkadaşlarım gösterdi, inanamadım. Sosyal medyada paylaşılmış. Güzel yorumlar gelmiş. Allah herkesten razı olsun. Tekrar aynı duruma düşsem yine aynı şekilde davranırım. Bu kurumun ekmeğini yiyorum. Çocuklarımın kursağından bu kurumun ekmeği geçiyor. Helal ekmek yesinler."

AA

Şimşek, bu orman yangınının daha önce müdahale ettiklerine benzemediğini, gerçek bir afet yaşadıklarını ancak üstesinden geldiklerini kaydetti.

Yaşananlar kameraya yansımıştı

Kızıldağ Mahallesi'nde arazözün içerisinde alevler arasında kalan Özgür Şimşek ile Yangın Yönetim Merkezi arasında yapılan anonsalar, kameraya yansımıştı.

Arazöz ekibinin çağrısı üzerine Yangın Yönetim Merkezine geçilen anonsta "Acil olarak S30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor, araç yanacak" uyarısı yapılmıştı.

Endişeli ses tonuyla tekrar destek isteyen arazöz ekibine, "Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak" yanıtı verilmişti.

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Arkadaşlarının araç dışında olduğunu belirten arazöz ekibinden Özgür Şimşek, telsiz anonsunda, "Onlar gelmeden gitmem buradan, helikopter gelsin su atsın." ifadesini kullanmıştı. Ekip arkadaşları adına konuşan Şimşek'in, "Ben anlamam güvenli bölgeden. 80 milyonun hakkı var. Ben bunu bırakmam. Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın." anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamamıştı.