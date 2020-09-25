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Gündem 5 dilde uyarı da işe yaramadı Elle seçmekten vazgeçmiyorlar
ANTALYA

Antalya'da bir pazarda 5 dilde yapıla uyarıya rağmen vatandaş elle seçmeye devam ediyor

5 dilde uyarı da işe yaramadı: Elle seçmekten vazgeçmiyorlar

Antalya'da yabancıların alışveriş yaptığı semt pazarında zabıta ekipleri, Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça ve Farsça dillerinde maske ve fiziki mesafe uyarısında bulunurken vatandaşların ise yapılan onca uyarıya aldırış etmeden elle seçerek meyve sebze almaya çalışması dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşların yasak olmasına rağmen elle ürün seçimi ise devam ediyor.
Vatandaşların yasak olmasına rağmen elle ürün seçimi ise devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi, yerleşik yabancıların çoğunlukla yaşadığı Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki semt pazarında 5 dilde uyarı yaptı. Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca ve Farsça dillerinde yapılan anonslarda hem vatandaşların hem de pazar esnafının maske ve fiziki mesafe kurallarına dikkat etmesi uyarısında bulunuldu.

Pazara kurulan zabıta noktasında Türkçe anons, zabıta görevlisi tarafından yapılırken, yabancı dillerdeki anonslar ise yine belediye personeli tarafından seslendirilerek, kaydedilen ses kaydının da hoparlörlere yönlendirilmesiyle gerçekleştiriliyor.

Yerleşik yabancıların çoğunlukla yaşadığı Öğretmenevleri Mahallesi'ndeki semt pazarında 5 dilde uyarı yapıldı.

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ELLE SEÇMEKTEN VAZGEÇİLMİYOR

Vatandaşların ve esnafın tamamına yakınının maske ve fiziki mesafe kuralına uyduğu gözlenirken, yasak olmasına rağmen elle ürün seçimi ise devam ediyor. Pazar esnafının uyarıda bulunduğu vatandaşlar, esnafın çürük ürünleri poşete doldurmasından şikayetçi olduğunu belirterek, ürünü elle seçmek konusunda ısrarcı davranıyor. Bazı esnaf, ürünü seçmek konusunda ısrarcı olanların ellerine kolonya veya dezenfekten sıkarak buna çözüm buluyor.

Pazar esnafından Kemal Tuncay, tüketicilere bu kuralı anlatmakta zorlandıklarını belirterek, "Anlayışsız insanlar var. Zorla seçmeye çalışanlar var. Kötü ürünler veren esnaf da var. Vatandaş da haklı ama yine de seçtirmemeye çalışıyoruz. 'Para verip, alıyorum, seçeceğim' diyenler oluyor" dedi.

Vatandaşların yasak olmasına rağmen elle ürün seçimi ise devam ediyor.

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'PARASIZ GEL, MASKESİZ GELME' YAZARAK ÇÖZÜM BULDUK'

Bir başka esnaf Ramazan Ünal, kendisinin atanamayan bir sağlıkçı olduğunu belirterek, elle seçen vatandaşları uygun dille uyardığını söyledi. Uyarılara rağmen vatandaşların seçmekte ısrarcı olduğunu anlatan Ünal, "Artık seçenleri uyarmak yerine 'parasız gel, maskesiz gelme' etiketi yazarak çözüm bulmaya çalıştık. Eliyle seçmeye çalışan bazı vatandaşlardan tepki görüyoruz" diye konuştu. Ünal, bu durumun vatandaşın alışkanlığı ve bazı esnafın çürükleri poşete doldurduğu için yaşandığına da dikkati çekti.

Üzüm satışı yapan Mervan Akıncı, müşterileriyle sürekli tartıştıklarını, yapacakları bir şey olmadığını ve bu kurala herkesin uyması gerektiğini söyledi.

Pazarda alışveriş yapan Kenan Gezici ise sebze meyve alırken tezgahta istediği ürünü eliyle seçip, alabildiğini, bu konuda bir uyarı görmediğini söyledi. Virüsün solunum yoluyla bulaştığını, elle bulaşmadığını öne süren Gezici, kurallara uyduğunu savundu.

Vatandaşların yasak olmasına rağmen elle ürün seçimi ise devam ediyor.

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ZABITALAR SÜREKLİ KONTROL YAPIYOR

Almanya'dan gelip Türkiye'ye yerleşen Nevin Meyer, patates gibi iyice yıkayabildiği ürünleri seçerek, aldığını belirterek, “Alıştık artık senelerce seçerek, aldık. Patates gibi ürünleri seçerek, alıp eve gidince sirkeli suyla güzelce yıkıyorum" dedi.

Zabıta ekiplerinin uyarılarına ek olarak bir zabıta memuru bir de polis memurundan oluşan filyasyon ekibi ise tabletle pazar içerisinde gezerek, esnaf ve vatandaşların kimlik numarasından koronavirüsle ilgili herhangi bir takipleri ve karantina uygulamaları olup olmadığını kontrol ediyor. Kurallara uymayanlar hakkında da yine bu filyasyon ekibi cezai işlemi uyguluyor.

​Bakan Soylu da eleştirdi: İşte kira fiyatlarının uçtuğu il!
FOTOĞRAF 86
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Ankara'da İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, lojmanların önemine vurgu yaparak bazı bölgelere ilişkin kiralık ev eleştirisi yaptı.
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Soylu, Bizim bakanlığımızda jandarmadan emniyete kadar arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de Bodrum'da bir polisimiz kiralık ev bulsun parayla bakalım. Bu kira meselesi sebebiyle İstanbul'a tayin ettiğimiz polislerin yüzde 45'i İstanbul'a gitmek istemiyorlar.​ dedi.
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Bakan Soylu'nun açıklamasının ardından yenisafak.com 81 il bazında 100 m2 dairede kira fiyatlarını araştırdı.
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3 yıllık kira değişimleri göz önünde bulundurulduğunda en yüksek artış yüzde 110 ile Edirne'de oldu.
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İşte il il 100 m2 dairede ortalama kira fiyatları ve kiralardaki 3 yıllık değişim oranları..
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Adana 100 m2 daire Kira aralığı: 750 - 1250 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 45.9)​
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Adıyaman 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 58.7)​
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Afyonkarahisar 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 30)​
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Ağrı 100 m2 daire Kira aralığı: 400 - 700 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33)​
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Amasya 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 900 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33.9)​
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Ankara 100 m2 daire Kira aralığı: 750 - 1250 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.6)​​
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Antalya 100 m2 daire Kira aralığı: 1050 - 1750 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 66.6)​​​
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Artvin 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 800 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 2.4)​
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Aydın 100 m2 daire Kira aralığı: 1250 - 2100 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 45)
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Balıkesir 100 m2 daire Kira aralığı: 860 - 1450 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59)​
Title
Bilecik 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26)​
Title
Bingöl 100 m2 daire Kira aralığı: 440 - 730 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26)
Title
Bitlis 100 m2 daire Kira aralığı: 530 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 43)​
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Bolu 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1050 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 37)
Title
Burdur 100 m2 daire Kira aralığı: 646 - 1076 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26)
Title
Bursa 100 m2 daire Kira aralığı: 850 - 1400 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 35)
Title
Çanakkale 100 m2 daire Kira aralığı: 1020 - 1700 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 43)
Title
Çankırı 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 850 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 18)
Title
Çorum 100 m2 daire Kira aralığı: 480 - 810 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23)​
Title
Denizli 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34 )​
Title
Diyarbakır 100 m2 daire Kira aralığı: 570 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.6)
Title
Edirne 100 m2 daire Kira aralığı: 1070 - 1800 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 110)
Title
Elazığ 100 m2 daire Kira aralığı: 550 - 920 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 64)
Title
Erzincan 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 55)​
Title
Erzurum 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 770 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 12)
Title
Eskişehir 100 m2 daire Kira aralığı: 810 - 1345 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 41.8)​
Title
Gaziantep 100 m2 daire Kira aralığı: 905 - 1510 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 56.7 )
Title
Giresun 100 m2 daire Kira aralığı: 620 - 1050 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 38.7 )​
Title
Gümüşhane 100 m2 daire Kira aralığı: 580 - 960 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 8)​
Title
Hakkari 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 820 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 13.3)​
Title
Hatay 100 m2 daire Kira aralığı: 570 - 950 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 27)​
Title
Isparta 100 m2 daire Kira aralığı: 690 - 1150 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 17)​
Title
Mersin 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1090 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.6)​
Title
İstanbul 100 m2 daire Kira aralığı: 1450 - 2450 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 22)
Title
İzmir 100 m2 daire Kira aralığı: 1215 - 2020 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 44.5)​
Title
Kars 100 m2 daire Kira aralığı: 580 - 965 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 50.5)​
Title
Kastamonu 100 m2 daire Kira aralığı: 533 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 29)
Title
Kayseri 100 m2 daire Kira aralığı: 435 - 725 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.7)
Title
Kırklareli 100 m2 daire Kira aralığı: 800 - 1328 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40)​
Title
Kırşehir 100 m2 daire Kira aralığı: 440 - 730 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33)​
Title
Kocaeli 100 m2 daire Kira aralığı: 730 - 1220 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 28)​
Title
Konya 100 m2 daire Kira aralığı: 610 - 1015 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.8)​
Title
Kütahya 100 m2 daire Kira aralığı: 645 - 1074 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32.7)​
Title
Malatya 100 m2 daire Kira aralığı: 540 - 900 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 72.9)​
Title
Manisa 100 m2 daire Kira aralığı: 790 - 1320 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.8)​
Title
Kahramanmaraş 100 m2 daire Kira aralığı: 546 - 910 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59)​
Title
Mardin 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 766 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 42.5)​
Title
Muğla 100 m2 daire Kira aralığı: 1150 - 1920 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 67)​
Title
Muş 100 m2 daire Kira aralığı: 420 - 705 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 22.8)​
Title
Nevşehir 100 m2 daire Kira aralığı: 540 - 890 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 60.9)​
Title
Niğde 100 m2 daire Kira aralığı: 380 - 630 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 12.5)​
Title
Ordu 100 m2 daire Kira aralığı: 635 - 1055 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 23.8)​
Title
Rize 100 m2 daire Kira aralığı: 677 - 1128 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 32)​
Title
Sakarya 100 m2 daire Kira aralığı: 707 - 1178 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 18.7)​
Title
Samsun 100 m2 daire Kira aralığı: 590 - 980 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 36)​
Title
Siirt 100 m2 daire Kira aralığı: 450 - 750 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 19.9)​
Title
Sinop 100 m2 daire Kira aralığı: 825 - 1375 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 44.2)​
Title
Tekirdağ 100 m2 daire Kira aralığı: 677 - 1128 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 37.3)​​
Title
Tokat 100 m2 daire Kira aralığı: 565 - 940 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 26.5)​​
Title
Trabzon 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40.2)​​
Title
Tunceli 100 m2 daire Kira aralığı: 400 - 670 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 7)​​
Title
Şanlıurfa 100 m2 daire Kira aralığı: 530 - 883 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 21.2)​
Title
Uşak 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1000 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 8.3)​​
Title
Van 100 m2 daire Kira aralığı: 890 - 1483 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 74.7)​​
Title
Yozgat 100 m2 daire Kira aralığı: 537 - 895 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 40.8)​​
Title
Zonguldak 100 m2 daire Kira aralığı: 1.013 - 1688 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 53.4)​​
Title
Aksaray 100 m2 daire Kira aralığı: 435 - 723 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 28.5)​​
Title
Bayburt 100 m2 daire Kira aralığı: 500 - 835 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.3)​​
Title
Karaman 100 m2 daire Kira aralığı: 458 - 763 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 20.2)​​
Title
Kırıkkale 100 m2 daire Kira aralığı: 467 - 780 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 13)​​
Title
Batman 100 m2 daire Kira aralığı: 590 - 970 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 47.8)​​
Title
Şırnak 100 m2 daire Kira aralığı: 304 - 506 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 3.4)​​
Title
Bartın 100 m2 daire Kira aralığı: 650 - 1090 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 34.2)​​
Title
Ardahan 100 m2 daire Kira aralığı: 470 - 785 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 21.9)​​
Title
Iğdır 100 m2 daire Kira aralığı: 576 - 960 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 59.4)​​
Title
Yalova 100 m2 daire Kira aralığı: 989 - 1648 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 38.4)​
Title
Karabük 100 m2 daire Kira aralığı: 600 - 1005 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 17)​​
Title
Kilis 100 m2 daire Kira aralığı: 710 - 1180 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 80)​​
Title
Osmaniye 100 m2 daire Kira aralığı: 515 - 855 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 48.5)​​
Title
Düzce 100 m2 daire Kira aralığı: 627 - 1045 TL (3 yıllık kira artış oranı yüzde 33.2)​
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Sivas 100 m2 daire Kira aralığı: 460 - 770 TL (3 yıllık kira değişimi yüzde 3.8 düşüş var)​
​Bakan Soylu da eleştirdi: İşte kira fiyatlarının uçtuğu il!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun lojmanların önemine işaret edip konut kira fiyatları yüzünden polislerin belli illere tayin olmak istemediğine ilişkin açıklaması sonrası yenisafak.com 81 il genelinde kira fiyatlarını araştırdı. Kiraların ortalama 3 yıl içerisinde yüzde 25 ile 50 arasında artış gösterdiği görülürken bir ilde kira fiyatlarındaki yüzde 110'luk artış ise dikkat çekti. Bakan Soylu'nun polislerin tayin olmak istemediğini belirttiği İstanbul'da kiraların 100 m2 dairede ortalama 1450 ile 2500 TL arasında olduğu görüldü.


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