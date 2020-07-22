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Gündem Antalyada dehşet verici olay Annesini İstanbula taşınmadığı için pompalı tüfekle öldürdü
ANTALYA

Antalya haberleri: Annesini pompalı tüfekle öldürdü, İstanbul'a taşınmak istiyordum dedi

Antalya'da dehşet verici olay: Annesini İstanbul'a taşınmadığı için pompalı tüfekle öldürdü

Antalya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra polise teslim olan Berk Karan (35) ifadesinde, "Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da. Bu yüzden tartışma çıktı. Ben de öldürdüm" dedi.

Haber Merkezi DHA
Berk Karan, annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi.
Berk Karan, annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi.

Dün sabah saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen Berk Karan, annesi Seher Fak'ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde bulunan eve giren polis, Seher Fak'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Seher Fak'ın cesedi, polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından Fak'ın cenazesi akşam saatlerinden alınarak toprağa verildi.

DHA
Seher Fak oğlu tarafından öldürüldü.

İfade alma işlemi tamamlanan Berk Karan, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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"Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da"

Polise verdiği ifadesinde annesiyle sürekli fikir ayrılığı yaşadıklarını anlatan Karan, Antalya'ya alışamadığını, İstanbul'a taşınmayı teklif ettiği annesinin olumsuz yanıtı üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurup, öldürdüğünü söyledi.

  • Karan, "Ben İstanbul'da yaşamak istiyordum, o ise Antalya'da. Bu yüzden tartışma çıktı. Ben de öldürdüm" dedi.

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