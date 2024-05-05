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Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarına ve kovanlara zarar verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarım ürünleri doludan zarar gördü. Dolunun etkisiyle kovanlardaki arılar telef oldu.

17:53 - 5/05/2024 Pazar
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Antalya
Antalya

Antalya'da gece yarısı başlayan fırtına ve dolu yüzlerce dönümlük tarım arazilerine zarar verdi.


Manavgat’ta dün Saraçlı, Belenobası, Evrenseki, Kalemler, Çolaklı ve Gebece mahallelerinde yaşanan dolu yağışı ve fırtına, yüzlerce dönümlük bir alanda açıkta yetiştirilen tarım ürünlerini etkiledi.


Yağışın ardından Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri zarar gören mahallelerde inceleme başlattı.



Ekili arazilerde büyük zarar var


Bölgede yapılan ilk incelemede, dolu ve fırtınanın ekili arazilerde büyük oranda zarar verdiği tespit edildi.


Karpuzlar saplarından koptu


İncelemelerde, karpuzların saplarından koptuğu; buğday, arpa, zeytin ve narenciye ürünlerin tanelerinin döküldüğü; arı kovanlarının da yerle bir olduğu görüldü.


Dolu ve fırtına nedeniyle bölgedeki tarım alanları beyaza büründü.




#Antalya
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