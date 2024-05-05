Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarına ve kovanlara zarar verdi

Antalya'da meydana gelen teleferik kazası ile ilgili soruşturma kapsamda hazırlanan bilirkişi raporuna göre, kazanın gerçekleştiği direkte makara ve lastik değişimi gibi işlemlerin kağıt üzerinde yapıldığı, direğin birleşim yerindeki cıvataların da sıkı olmadığı tespit edildi.