Gündem Gökyüzü turuncuya boyandı Fabrikanın asit tankı patladı gökyüzünü asit bulutu kapladı
ANTALYA

Gökyüzü turuncuya boyandı: Fabrikanın asit tankı patladı gökyüzünü asit bulutu kapladı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde temizlik kimyasalları üretimi yapılan fabrikanın asit tankı patlayınca gökyüzünü asit dumanı kapladı. Hafta sonu tatili ve pandemi kısıtlaması nedeniyle fabrikada çalışan personel olmaması, olası faciayı önledi.

Haber Merkezi DHA
Antalyada gökyüzü turuncuya boyandı: Fabrikanın asit tankı patladı gökyüzünü asit bulutu kapladı
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada asit tankı patladı.

Olay saat 20.00 sıralarında Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 4. sokakta temizlik ürünleri ve temizlik kimyasalları üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi.

Fabrika bahçesinde bulunan asit tankının patlaması sonucu içinde bulunan kimyasal sızmaya başladı. Sızan asidin dağılması sonucu havada sarı ve kırmızı renkli asit dumanı oluştu.

DHA

Olayın ihbar edilmesi üzerine fabrikaya sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanma olmazken, hafta sonu tatili ve pandemi kısıtlaması nedeniyle fabrikada çalışan personel olmaması, olası faciayı önledi.

DHA

İTFAİYE 'SIZDIRMA' YÖNTEMİ İLE MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri ‘yağmurlama’ diye adlandırılan yöntemle asit yoğunluğunu seyrekleştirmek için sızıntının olduğu bölgeye müdahale etti. Olayın yaşandığı fabrikaya gelen OSB Bölge Müdürü İlhan Metin çalışmaları inceledi.

Isınalım derken üç aracı ateşe verdiler
GÜNDEM
Isınalım derken üç aracı ateşe verdiler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik: Peş peşe patlama yaşandı
GÜNDEM
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik: Peş peşe patlama yaşandı

Faciadan son anda dönüldü: Belediye otobüsü hareket halindeyken alev aldı
GÜNDEM
Faciadan son anda dönüldü: Belediye otobüsü hareket halindeyken alev aldı

Atatürk Havalimanı'nda uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
GÜNDEM
Atatürk Havalimanı'nda uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı
Abone Ol Google News
18 taksitebölünebilecek

18 taksite
bölünebilecek

​Borçlara yeniden yapılandırma yolu açıldı.
Böylesini ilk kez duyduk

Böylesini ilk kez duyduk

​Koronavirüse karşı demir suyu içerek korunuyor.
Bakan Kurum: Toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

​Trafikte sayıları iki milyona ulaşan gizli tehlike

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki ilk görüşmesi Macron'la.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.