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ANTALYA

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada otomobillerden biri park halindeki elektrikli motosikletlere çarpınca ortalık savaş alanına döndü.

Haber Merkezi İHA
Antalyada iki otomobil çarpıştı: Ortalık savaş alanına döndü - Antalya haberleri
Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü.

Antalya'daki kaza, Evrenseki Turizm Caddesi’nde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem A. yönetimindeki 42 AAN 94 plakalı otomobil ile Hasan Ç.’nin kullandığı 07 LRA 36 plakalı otomobil, jandarma kavşağında çarpıştı.

Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücülerinden Hasan Ç. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sami K. yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet ve araç parçaları yola savruldu

Kaza yapan 42 AAN 94 plakalı araç, çarpışmasının şiddetiyle turistlere kiraya verilmek üzere yol kenarında park halinde bulunan ve bir rent a-car firmasına ait olduğu belirlenen 3 adet elektrikli motosiklete çarptı. Elektrikli motosikletlerden 2 tanesi kullanılamaz hale gelirken etrafa saçılan otomobil ve motosiklet parçaları ortalığın savaş alanına dönüşmesine neden oldu.

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