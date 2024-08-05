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Antalya'da izinsiz kürek sörfü kiralayan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı

Antalya'da, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından, Konyaaltı Beach Park Sahili'nde izinsiz kürek sörfü kiralayan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Parkta yapılan denetimlerde para karşılığında izinsiz kürek sörfü kiralama yaptığı tespit edilen ve eksikleri görülen 10 kişi ve 1 plaj işletmesine de yaklaşık 3 milyon lira idari para cezası uygulandı.

17:41 - 5/08/2024 Monday
AA
Antalya'da izinsiz kürek sörfü kiralayan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.
Antalya'da izinsiz kürek sörfü kiralayan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Antalya'da izinsiz kürek sörfü kiralayan yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı Beach Park Sahili'nde yabancı uyruklu 2 kişi tarafından sosyal medya üzerinden ticari amaçlı kürek sörfü (puddle board) kiralandığını belirledi.



Sahil güvenlik ekipleri, para karşılığı ve izinsiz kürek sörfü kiralayan kişilerin yabancı uyruklu D.D. ve A.A. olduğunu tespit etti.



Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında idari para cezası uygulandı. Şüpheliler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



Becah parkta yapılan denetimlerde para karşılığında izinsiz kürek sörfü kiralama yaptığı tespit edilen ve eksikleri görülen 10 kişi ve 1 plaj işletmesine de yaklaşık 3 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Kaçakçı katırları ihaleyle satıldı

Hakkari'de kaçakçılığı önlemek amacıyla yürütülen operasyonlarda şüphelilerle birlikte yakalanan ve el konulan 63 katır, Van'da yapılan ihaleyle satıldı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaklaşık 3 ay önce İran ve Irak sınırında kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerle birlikte gümrük kaçağı malzemeleri taşımada kullanıldığı için el konulan katırlar, bugün Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünce açık artırma usulü ile satışı çıkarıldı. Saat 09.30'da ihalesi yapılmış olup, satışa esas 35 bin 381 TL bedel ile satışa sunulan katırlar, ihaleye iştirak eden katılımcılar arasında en yüksek teklifi veren katılımcıya 26 bin 600 TL bedelle kesin satış suretiyle satıldı.


#Antalya
#Yabancı uyruklu
#Kaçak
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