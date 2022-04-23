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ANTALYA

Antalya'da kan donduran cinayet: Babasını başına mermer vurarak öldürdü

Antalya'da Mehmet A.Y. (23), bebekken kendisini evlatlık veren babası Mehmet Fuat Saral’ı (61) para nedeniyle çıkan tartışmada başına mermer vurarak öldürdü.

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Haber Merkezi DHA
Antalyada kan donduran cinayet: Babasını başına mermer vurarak öldürdü
Bebekken kendisini evlatlık veren babasını başına mermer vurarak öldürdü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan kokoreç dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahibi Cemil G. ile birlikte kokoreç dükkanında kalan Mehmet Fuat Saral’ın yanına, bebekken evlatlık verdiği Mehmet A.Y. para istemek için geldi.

BAŞINA MERMERLE VURDU

Baba ile oğlu arasında tartışma çıkarken, iş yeri sahibi Cemil G. dışarı çıktı. Mehmet A.Y., tartışmanın büyümesi üzerine babası Saral’ın başına mermerle vurdu. Cemil G.’nin cep telefonunu da kıran Mehmet A.Y., olay yerinden uzaklaştı. Gürültüyü duyan esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kokoreç dükkanına giren sağlık ekipleri, Mehmet Fuat Saral’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA

'BABAMA BİR ŞEY Mİ OLDU?'

Cemil G.’nin ifadesi ile çevredekilerin beyanına başvuran polis ekipleri, şüpheli Mehmet A.Y.’nin babasıyla kavga ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını, yolda durdurduğu iki vatandaşa da ‘Baba mı bir şey mi oldu?’ dediğini belirledi. Çevrede arama yapan polis ekipleri, Mehmet A.Y.’yi yalın ayak vaziyette kaçarken yakalarken, ayakkabıları ise kokoreç dükkanında bulundu.

DHA

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETMEDİ

Ekipler tarafından gözaltına alınan Mehmet A.Y.’nin sağlık kontrolünde, 1.03 promil alkollü olduğu belirlenirken, ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Mehmet A.Y.’nin, babası Mehmet Fuat Saral'ın öldüğünden haberi olmadığını da söylediği öğrenildi.

Mehmet Fuat Saral’ın cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Türkiye'nin konuştuğu vahşet: Büyükşen cinayetinde tutuklu sayısı giderek artıyor
FOTOĞRAF 17
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Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, memur emeklisi Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.
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Evdeki çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, çiftin cansız bedenlerini buldu. O dönem güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalarda, cinayet şüphelilerine ulaşılamadı.
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25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI<br><br>Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ın başkanlığında cinayet dosyası, 2020 yılı Kasım ayında yeniden ele alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından 13 Temmuz 2021'de düzenlenen operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen, eşi Betül Büyükşen, Betül Büyükşen'in babası Muammer Büyükdoğrucan, kardeşi Yılmaz Büyükdoğrucan ve kuzeni Mehmet Ali Dayanır ile Abdullah Başdemir, kız arkadaşı Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
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Şüphelilerin HTS kayıtları ile WhatsApp görüşmeleri de inceleme altına alındı. Sorgulamada Esra Taş'ın, öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafedeki komşularının oğlu Hüseyin K.'nın eski kız arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
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ADRESLERİ KARIŞTIRMIŞLAR<br><br>Esra Taş'ın, Hüseyin K.'nın ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığını ve bu nedenle aileye zarar vermek istediğini, durumu erkek arkadaşı Abdullah Başdemir'e anlattığı, Başdemir'in de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup, zarar vermeleri için Hüseyin K.'nın evine gönderdiği öne sürüldü.
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Başdemir'in kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp, Hüseyin K.'nın ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından tutuklandı.
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GÖZALTINA ALINAN ÇOBANA TAHLİYE<br><br>Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir'in o dönem çiftliğinde çobanlık yapan ve daha sonra Konya'dan ayrılarak Ankara'ya giden Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek'i de gözaltına aldı. Konya'ya getirilen Uzbek, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Uzbek, basın mensuplarının 'Siz mi öldürdünüz?' sorusuna \"Yanlış ağabey, Allah korusun\" diyerek cevap verdi. Uzbek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sürerken, Uzbek 22 Ekim 2021'de adli kontrolle tahliye edildi.<br>Tutuklulardan Mustafa Okşen de 17 Ağustos 2021'de cezaevinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi.
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'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu bulunan Zekeriya Okşen de tutukluluk süresine itiraz sonucu nöbetçi sulh ceza hakimliğince 4 Şubat'ta tahliye edildi. Diğer şüpheliler Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın tutukluk hallerinin devam ettiği belirtildi.
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7 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI<br><br>Abdullah Başdemir'in yaşadığı Çumra ilçesinde cinayetle bağlantısı olduğu düşünülen 5 şüpheli, 3 Nisan'da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Mart'ta 7 kişiyi daha gözaltına aldı, bu kişilerin de hepsi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Son olarak soruşturma kapsamında 7 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.
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Gözaltına alınan 7 şüpheliden E.Ç., cinayetle bağlantısı olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Büyükşen cinayeti olayında tutuklu sayısı böylelikle 3’e yükseldi.
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Türkiye'nin konuştuğu vahşet: Büyükşen cinayetinde tutuklu sayısı giderek artıyor
Konya'nın Karatay ilçesinde, 4 yıl önce Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin öldürülmesi ile ilgili 7 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişiden olayla bağlantısı olduğu düşünülen bir kişi tutuklandı. Tutuklu sayısı böylelikle 3'e yükseldi.


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