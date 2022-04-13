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İSTANBUL

Esra Hankulu'nun ölümü: Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

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Haber Merkezi AA
Esra Hankulunun ölümü: Ümitcan Uyguna verilen ceza belli oldu​! SON DAKİKA
Ümitcan Uygun- Esra Hankulu

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Uygun ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Dilan Civelek ve Furkan Gürgil ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, savcının önceki celse esas hakkındaki görüşünü sunduğunu, buna ilişkin tarafların savunmasının alınacağını söyledi.

  • Önceki beyanlarını yinelediğini belirten sanık Uygun, kimseyi öldürmediğini iddia ederek, "Doğru er ya da geç ortaya çıkacaktır, suçsuzum." dedi.

Sanık avukatı da olay yeri görüntüleri incelenmeden mütalaanın sunulduğunu öne sürdü.

Bu nedenle savcının, sanık Uygun'un üst sınırdan cezalandırılmasına yönelik talebinin hükme esas alınamayacağını savunan sanık avukatı, "Olay günü müvekkilim evden ayrılmadan önce Esra hayattaydı, bu durum delillere de yansımaktadır. Dolayısıyla müvekkilimi cinayetle suçlamak haksızlık olacaktır." ifadesini kullandı.

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Tutuksuz sanıklar Civelek ve Gürgil'in avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını belirterek beraat kararı verilmesini talep etti.

  • Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Uygun'u, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, olay esnasında "suç delillerini karartmakla" suçlanan sanıklar Furkan Gürgil ve Dilan Civelek'e de takdir indirimi yaparak 1 ay 6'şar gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre 3 Ağustos 2021'de Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan Ümitcan Uygun, Furkan Gürgil ve Dilan Civelek gözaltına alındı.

Sanık Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanıklar Gürgil ve Civelek'in de "suç delillerini karartmaktan" 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

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