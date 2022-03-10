Esra Hankulu davası: Savcı, Ümitcan Uygun için en üst sınırdan ceza talep etti

Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun’un da arasında olduğu 3 sanığın yargılandığı davaya dün devam edildi. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Uygun ile taraf avukatları katıldı.
Tutuksuz sanık Dilan Civelek ve Furkan Gürgil duruşmaya gelmedi. Davanın 19 Ocak’taki duruşmasında savcı, sanık Uygun’un “kasten öldürmek” suçundan müebbet hapsini, Civelek ve Gürgil’in ise “suç delillerini gizlemek” suçundan 5’er yıla kadar hapse mahkum edilmesini istemişti.
PİŞMANLIK YOK
- Takdir indirimine ilişkin değerlendirmesinin yer aldığı ek mütalaasını dosyaya sunan savcı, sanıklar hakkında tayin edilecek cezanın üst sınırdan verilmesini talep edip, takdir indirimi uygulamamasını istedi. Sanığın cinayetin ardından pişmanlık göstermediğini vurgulayan savcı, Uygun’un cinayetin ardından delilleri yok etmek için çaba gösterdiği, tüm delillere rağmen hakikati söylemeyip pişmanlık emaresi göstermediğini kaydetti.
İNDİRİM OLMASIN
“Sanık, kasten öldürme suçunu işlemesine rağmen ruhi sükunetini bozmadı” diyen savcı, şu değerlendirmede bulundu: “Sanığın uslanması mümkün bulunmayan bir kişi olduğunun suçtan sonraki eylemlerinden de anlaşılması (..) gözetilerek, tekerrüre esas sabıkası olan Ümit Uygun hakkında takdiri indirim maddesinin uygulanmasının hak, adalet ve nesafet kurallarına uygun olmayacağından, takdiri indirim maddesinin uygulanmaması gerekmektedir.”
Sanık avukatının savunma için ek süre talep etmesi üzerine duruşma 13 Nisan’a ertelendi.