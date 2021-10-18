Gündem Esra Hankulunun bilirkişi raporu Müdahaleyle kurtulabilirdi
ANKARA

Esra Hankulu'nun bilirkişi raporu: Müdahaleyle kurtulabilirdi

Ankara'da evde ölü bulunan Esra için hazırlanan Adli Tıp raporunda; genç kızın müdahale durumunda kurtulma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

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Esra Hankulunun bilirkişi raporu: Müdahaleyle kurtulabilirdi
Ümitcan Uygun - Esra Hankulu.

Ankara Mamak'ta 25 yaşındaki Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun’un şüpheli olarak tutuklandığı soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istendi.

  • Hazırlanan rapor, UYAP üzerinden dosyaya geldi. Hankulu’nun kesin ölüm nedenine ilişkin, 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan ve genç kadının “künt kafa travmasına bağlı iç kanamadan yaşamını yitirdiği” belirtilen raporda, çarpıcı bir detay dikkati çekti.

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Ölümü şüpheli bulunan Esra Hankulu'nun tırnaklarında Ümitcan Uygun'un DNA'sı bulundu

RAPORDA 'KURTULMA İHTİMALİ YÜKSEKTİ' DENİLDİ

Raporda, şüphelilerin ifadelerinde, Hankulu’nun 3 Ağustos 2021 günü saat 02.00 civarında fenalaştığını, kusmaya başladığını, alkole veya aldığı ilaca bağlı meydana geldiği düşüncesiyle duş aldırılarak yatağa yatırıldığını beyan ettikleri hatırlatıldı. Genç kadının otopsisinde tespit edilen kafa içi kanamanın lokalizasyonu, özelliği ve ağırlığı dikkate alındığında, “fenalaşması sonrası 112 acil servisinin çağrılması veya hastaneye götürülüp teşhis konularak tedavisinin yapılması durumunda kurtulma ihtimalinin yüksek olduğuna” işaret edildi.

  • Hankulu’nun ölümüyle ilgili, “travmadan hemen sonra (1 saat içinde) şuurunun bozulması, bulantı, kusma olması sonra iyilik halinin olması, ilerleyen zamanda şuurunun kapanarak ölümünün gerçekleşmesinin tıbben mümkün olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur” ifadeleri yer aldı.

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OTOPSİ BULGULARI

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre raporda ayrıca 112 acil servis görevlileri tarafından kişinin 3 Ağustos 2021 tarihinde saat 15.07 sıralarında ölü olduğunun tespit edildiği, 4 Ağustos’ta yapılan otopside tespit edilen bulgular dikkate alındığında, Hankulu’nun olay günü, 01.01.-12.30 saatleri arasında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan Adli Tıp raporu mütalaasında; üç adli tıp uzmanı, genel cerrahi uzmanı, beyin ve sinir cerrahi uzmanı, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı ile patoloji uzmanından oluşan bir heyet yer aldı.

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