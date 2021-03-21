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ANTALYA

Antalya'da kan donduran olay: Kafası bedeninden ayrılmış erkek cesedi bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kafası bedeninden ayrılmış çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesedi bulundu.

Haber Merkezi İHA
Manavgat’ta kafası bedeninden ayrılmış erkek cesedi bulundu.
Manavgat’ta kafası bedeninden ayrılmış erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Sağırin Mahallesi’nde dün saat 17.20 sıralarında Taşkesiği mevkiinde yol kenarındaki ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı ve ölmüş olabileceği ihbarı yapıldı. Verilen adrese gelen jandarma ekipleri, yola 20 metre uzaklıkta çam ağacının altında bir erkek cesedi buldu.

KAFATASI 2 METRE UZAKTA BULUNDU

Çürümeye yüz tutmuş cesedin kafasının olmadığı belirlenirken, cesedin yanında bir adet 7,65 mm çapında tabanca ve bir adet kapalı cep telefonu bulundu. Yaklaşık 2 metre uzaklıkta bulunan kafatasında ise mermi giriş ve çıkış delikleri tespit edildi.

YABANİ HAYVANLAR TAHRİP ETMİŞ

Cesedin yabani hayvanlar tarafından tahrip edilerek tanınmaz hale geldiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimliğinin tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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