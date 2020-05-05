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ANTALYA

Antalya’da köpek katliamı: Beşi öldü, dördü ise kayıp!

Antalya’da hayvanseverlerin parkta beslediği 11 köpek yavrusundan 5’i ölü bulunurken, kayıp olan 4 köpek ise aranıyor. Hayvanseverler, bir gün önce sağlıklı olan köpekleri kimin öldürdüğünün belirlenmesini istedi.

Haber Merkezi İHA
Yavrulardan 5’inin yan yana ölüsü ile karşılaşan hayvanseverler büyük şok yaşadı.
Yavrulardan 5’inin yan yana ölüsü ile karşılaşan hayvanseverler büyük şok yaşadı.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde bir parkta 11 köpek yavrusunu besleyen hayvanseverler, 5 köpeği ölü halde buldu.

Hayvanseverlerden Duygu Nebioğlu, 11 yavrudan 4’ünün de ortada olmadığını belirledi. Bir gün önce besledikleri yavrulardan 5’inin yan yana ölüsü ile karşılaşan hayvanseverler büyük şok yaşadı.

ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Veteriner kliniğine götürülen köpeklerin zehirlendiğini ileri süren hayvanseverler, yavruları daha sonra gömdü.
Mahalledeki mezarlıkta 5 ay önce 11 tane köpek yavrusu doğduğunu belirten Duygu Nebioğlu, yavrularla beraber toplam 30 tane sokak hayvanını beslediklerini kaydetti. Nebioğlu, “Bu köpeklerle çok az insan ilgileniyor. Biz dernekler olarak, hayvanseverler onlara yerler yaptık. Bu hayvanlar bu noktaya kadar taşındılar, bu noktadan sonra ise sıkıntı yaşamaya başladık” dedi.

Yavrulardan 5’inin yan yana ölüsü ile karşılaşan hayvanseverler büyük şok yaşadı.

KAYIP YAVRULAR VAR

Bazı mahalle sakinlerinin köpeklerin beslenmesine tepki gösterdiğini iddia eden Nebioğlu, “Dün akşam ise buraya geldiğimizde bir hayvanın can çekiştiğini, 4 tane hayvanın da öldüğünü gördük. Gece bir işlem yapamadığımız için sabah hayvanları topladık ve boş bir araziye gömdük. Yaklaşık 5 tane yavrumuz da kayıp. Köpeklerle ilgilendiğimize dair görüntülerimiz var, şahitlerimiz var. 2 aylıkken onları fark edip beslemeye başladık” ifadelerini kullandı.

Nebioğlu, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürerek, “Çok üzgünüz. Biz artık yasanın çıkmasını istiyoruz. Tüm dünyada hayvanlara olan şiddetin artık son bulmasını istiyoruz. Olayın araştırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Hayvanseverler 11 yavrudan 4’ünün de ortada olmadığını belirledi.

''YAPANLAR BULUNSUN''

Hayvansever Safiye Çakmaklı da köpeklerin parkta büyüdüğünü kaydederek, “4 tanesi de şu anda kayıp. Onların da zehirlendiğini ve uzaklaşarak öldüğünü düşünüyorum. İki yavrumuz kaldı. Bu hayvanlara çok emek verildi. Bunu yapanların bulunmasını istiyorum. Hayvanlarımızın hepsi çok sağlıklı” dedi.

Antalya’da köpek katliamı: Beşi öldü, dördü ise kayıp!
FOTOĞRAF 8
Title
Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’nde bir parkta 11 köpek yavrusunu besleyen hayvanseverler, 5 köpeği ölü halde buldu.
Title
Hayvanseverlerden Duygu Nebioğlu, 11 yavrudan 4’ünün de ortada olmadığını belirledi. Bir gün önce besledikleri yavrulardan 5’inin yan yana ölüsü ile karşılaşan hayvanseverler büyük şok yaşadı.
Title
Veteriner kliniğine götürülen köpeklerin zehirlendiğini ileri süren hayvanseverler, yavruları daha sonra gömdü.
Title
Mahalledeki mezarlıkta 5 ay önce 11 tane köpek yavrusu doğduğunu belirten Duygu Nebioğlu, yavrularla beraber toplam 30 tane sokak hayvanını beslediklerini kaydetti. Nebioğlu, “Bu köpeklerle çok az insan ilgileniyor. Biz dernekler olarak, hayvanseverler onlara yerler yaptık. Bu hayvanlar bu noktaya kadar taşındılar, bu noktadan sonra ise sıkıntı yaşamaya başladık” dedi.
Title
Bazı mahalle sakinlerinin köpeklerin beslenmesine tepki gösterdiğini iddia eden Nebioğlu, “Dün akşam ise buraya geldiğimizde bir hayvanın can çekiştiğini, 4 tane hayvanın da öldüğünü gördük. Gece bir işlem yapamadığımız için sabah hayvanları topladık ve boş bir araziye gömdük. Yaklaşık 5 tane yavrumuz da kayıp. Köpeklerle ilgilendiğimize dair görüntülerimiz var, şahitlerimiz var. 2 aylıkken onları fark edip beslemeye başladık” ifadelerini kullandı.
Title
Nebioğlu, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürerek, “Çok üzgünüz. Biz artık yasanın çıkmasını istiyoruz. Tüm dünyada hayvanlara olan şiddetin artık son bulmasını istiyoruz. Olayın araştırılmasını istiyoruz” diye konuştu.
Title
Hayvansever Safiye Çakmaklı da köpeklerin parkta büyüdüğünü kaydederek, “4 tanesi de şu anda kayıp. Onların da zehirlendiğini ve uzaklaşarak öldüğünü düşünüyorum. İki yavrumuz kaldı. Bu hayvanlara çok emek verildi. Bunu yapanların bulunmasını istiyorum. Hayvanlarımızın hepsi çok sağlıklı” dedi.
Title
Antalya’da köpek katliamı: Beşi öldü, dördü ise kayıp!
Antalya'da hayvanseverlerin parkta beslediği 11 köpek yavrusundan 5'i ölü bulunurken, kayıp olan 4 köpek ise aranıyor

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