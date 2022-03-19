Gündem Köpekten kaçarken kamyon altında kalan Mahra 10 gündür uyanmıyor
ANTALYA

Köpekten kaçarken kamyon altında kalan Mahra 10 gündür uyanmıyor

Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp,14 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren 9 yaşındaki Mahra, geçirdiği bacak ameliyatı sonrası bir daha uyanmadı. Yaklaşık 10 gündür uyanmayan küçük kızın babası Murat Pınar, “Uyanmasını bekliyoruz. Benim parmağımı tutmayı çok severdi. Onun parmağımı tutmasını bekliyorum” diyerek gözyaşı döktü.

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Haber Merkezi İHA
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Köpekten kaçarken kamyon altında kalan Mahra 10 gündür uyanmıyor.


Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde 5 mart Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Yayla’nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya’ya sevk edildi.



10 dakika kalbi durdu


Hastanede tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra’nın, geçtiğimiz gün ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi. Üç günde 3 ameliyat geçiren ve hayati tehlikesi devam eden Mahra’nın, son olarak kalbinin durduğu ve 10 dakikalık kalp masajının ardından tekrar hayata döndürüldüğü bildirildi.
Bacak ameliyatı sonrası uyanmadı


14 gündür yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren Mahra, bacağı kesilirken girdiği ameliyatta uyutuldu ancak bir daha uyanmadı. Yaklaşık 10 gündür herhangi bir ilaç vermeden uyuyan Mahra, son olarak beyin ölümü gerçekleştiğine dair şüpheler üzerine tomografisi çekildi ve beyninde kan dolaşımının sürdüğü ve beyin ölümünün olmadığı anlaşıldı.

“Kan dolaşımı olması umut verici”


Mahra’nın bir an olsun başından ayrılmayan anne Derya ile baba Murat Pınar çifti ise, kızlarının uyanmasını dört gözle bekliyor.
Kızının son durumunu hakkında açıklamalarda bulunan Murat Pınar, “Yoğun bakım doktorları, beyin ölümünden şüphelendiğini ve tomografiye götürmeleri gerektiğini söyledi. Öğlen tomografi sonucu çıktı, hala beyninde kan dolaşımının olduğunu beyin ölümünün olmadığını söylediler. Kan dolaşımı olması umut verici. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde detaylı beyin MR çekilecek. Bunun sonucunda da beynin hasar haritası çıkartılacak” dedi.
"Kalp çok az bir destekle bir nebze kendi kendine çalışıyor artık"


Kızının hastaneye ilk geldiğinde bilincinin açık olduğunu ifade eden Pınar, “Bacak ameliyatına girdiğinde acıları çekmesin diye uyutuldu. Ondan sonra bir daha uyanmadı. Şuanda uyusun diye bir ilaç vermiyorlar. Beynine atan pıhtının etkisinden dolayı tamamen kendi uyuyor. Kalp çok az bir destekle bir nebze kendi kendine çalışıyor artık. Daha önce ilaçlarla çalışıyordu” diye konuştu.

“Parmağımı tutmayı çok severdi”


Mahra’nın gözünü açmasını umutla beklediklerini de sözlerine ekleyen Pınar, kızının rüyasına girdiğini ve kendisini öptüğünü söyledi. Pınar, “Benim parmağımı tutmayı çok severdi. Onun parmağımı tutmasını bekliyorum. Dün rüyamda gördüm. Motosikletle gezdirirdim hep. Rüyamda ‘baba beni götürür müsün’ dedi. ‘Tabii götürürüm’ deyince öptü beni. Öpünce uyandım. Bir uyandım kimse yok” diyerek gözyaşı döktü.

Köpekten kaçarken kamyon altında kalan Mahra’nın acılı annesi konuştu: 'Son seviye oksijen veriyorlar'
FOTOĞRAF 11
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Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı.
Title
O esnada İrfan Yayla’nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun tekerleği, Mahra’nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti.
Title
Çevredekilerin yardımıyla 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya’ya sevk edildi.
Title
Hastanede tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra’nın, geçtiğimiz gün ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi.
Title
Üç günde 3 ameliyat geçiren ve hayati tehlikesi devam eden Mahra’nın, son olarak 3 gün önce sabah 10.30’da kalbinin durduğu ve 10 dakikalık kalp masajının ardından tekrar hayata döndürüldüğü bildirildi.
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“Beyin ölümü gerçekleşmedi”<br><br><br>Kızının makinaya bağlı oksijen aldığını söyleyen anne Derya Pınar, “Bugün tam birinci hafta. Geçen hafta bu saatlerde hastanedeydik. Bacağı için endişeleniyorduk. Ben canına bir şey gelebileceğini aklıma bile getirmiyordum. Bacağı koptu, tamam bacak yapılır. Hadi inşallah sağ salim çıksın, ama bugün evladımın canı için kapılarda sürünüyoruz...
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Dün solunumu düştü. Tek başına tek bir nefes bile alamıyor. Makinaya son seviye oksijen veriyorlar onunla ancak kalbini, iç organlarını hayatta tutmaya çalışıyorlar. Beyin ölümünden şüpheleniyorlardı. Dün ayrıntılı tomografiye girdi beyin sapında kanlanma gördüler. Beyin ölümü gerçekleşmedi” dedi.
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“Sokaktaki bin tane hayvanı toplasan benim yavrumun bir tane bacağı etmez”<br><br><br>Mahra’nın son durumu hakkında bilgi veren anne Pınar, “Yaklaşık 3-4 güne yakın beyne oksijen, kan gitmiyor. Bekliyoruz. Başıboş köpeklerin toplanması gerekiyor. Sokakta keş görseler, ’Sokakta yaşasın, onların evi yok’ demezler. Köpekler de öyle. Gündüz çok sakin olan köpekler, akşam saatlerine doğru çıldırmış gibi insanların üzerine atlıyor. Bunları toplamadan, barınaklara almadan bu sorun bitmez...
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Biz çok hayvan seven bir aileyiz. Altı kedimiz, 3 köpeğimiz ve küçük hayvanlarımız var. Köpeğin psikolojisini bilirim. Onları sokağa terk ederek, çöpün kenarına yemek bırakarak hayvansever olamazsın. O hayvanlar bu şartları zaten hak etmiyorlar. Aynı hayvanlar sahipli hayvanlara da saldırabiliyorlar. Onlara da benim evladıma da yazık. İki tane başıboş hayvan benim evladımın geleceğini çaldı. Sokaktaki bin tane hayvanı toplasan benim yavrumun bir tane bacağı etmez” diye konuştu.
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Ameliyattan sonra kızının tamamen bilincinin kapandığını söyleyen anne Pınar, “Mahra, bacak ameliyatından çıktıktan sonra tamamen bilinci kapandı. Göz bebekleri ışığa tepki vermemeye başladı. O günden beri uyuyor. Doktorlar tarafından herhangi bir ilaçla uyutulmuyor. Kendisi uyanmıyor. Bilinci kapalı, beynine oksijen ve kan gitmediği için vücudunda da dolaşım bozukluğu devam ediyor. Kendisini toparlayamıyor. Bir hafta oldu. Zamanı geri alamıyorsun. Ayakta kalacak gücüm kalmadı. Sığamıyorsun hiçbir yere, elinden bir şey gelmiyor” ifadelerini kullandı.
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“Köpekleri toplamışlar”<br><br><br>Geçmiş olsun telefonlarını aldığını belirten baba Murat Pınar, “Bugün 1 hafta oldu. Cumartesi olması, bu saatler olması bayağı kötü ediyor insanı. Dün gece civardaki bütün köpekler toplanmış. Belediye başkanı, ’Hepsini toplayacağım, barınak yapacağım’ demişti., yapmış. Teşekkür ediyorum onun için. Dün İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan aradı, görüştük. Durumdan rahatsız olduklarını, yanımızda olduklarını söylediler. Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz arayarak üzüntülerini dile getirdiler. Duaların esirgemediklerini belirttiler. İnşallah gelirler. Belki onların sayesinde beyin fırtınası yapabilecek profesörler gelir şunları yaparsak daha iyi olur diye” dedi.
Köpekten kaçarken kamyon altında kalan Mahra’nın acılı annesi konuştu: 'Son seviye oksijen veriyorlar'
Antalya'nın Serik ilçesinde yolda köpekten kaçarken kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen 9 yaşındaki Mahra'nın annesi ilk kez konuştu. Kazanın üzerinden bir hafta geçtiğini belirten anne Derya Pınar, kızının uyanamadığını belirterek, “Dün solunumu düştü. Tek başına tek bir nefes bile alamıyor. Makineye son seviye oksijen veriyorlar onunla ancak kalbini, iç organlarını hayatta tutmaya çalışıyorlar” dedi.


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