Antalya'da öğrenciler yalnız yaşayan kadının evinde bayram temizliği yaptı

Antalya'da üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü gençler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tarihi "düğmeli ev"de yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadının evini temizledi.
Antalya'da üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü gençler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tarihi "düğmeli ev"de yalnız yaşayan 70 yaşındaki kadının evini temizledi.
Üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü gençler Yaren Yılmaz, Zehranur Olgun ve Kadir Aşıklaroğlu, merkeze yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi evde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ümmü Arıcı'yı, bayram öncesi sevindirdi.
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