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Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak! İşte tarihler

Ramazan Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak! İşte tarihler

11:0828/03/2025, Cuma
DHA
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Cezaevi
Cezaevi

Ramazan Bayramı dolayısıyla cezaevlerinde açık görüş izni verilecek. Peki, cezaevi bayram açık görüşleri hangi tarihlerde ne zaman yapılacak? İşte tarihler...

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılacak açık görüşlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cezaevi bayram açık görüşleri hangi tarihlerde ne zaman yapılacak?

Buna göre açık görüşler 31 Mart-6 Nisan tarihleri arasında, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla, 09.00-17.00 saatlerinde arasında gerçekleştirilecek. Görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Ayrıca hazırlanan program koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılacak. İzdihamı, firar ve karışıklıkları önlemek, disiplin ve düzeni sağlamak için Cumhuriyet Başsavcılığı ve kurum yönetimi, kolluk kuvvetleri ile iş birliği yaparak gerekli her türlü önlemi alacak; görüş mahallinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacak. Belirtilen gün ve saatler dışında görüş yaptırılmayacak; bir defa görüş yapan hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilere, herhangi bir nedenle ikinci defa izin verilmeyecek. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak. (DHA)



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