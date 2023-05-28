Antalya'da oyunu kullanan Bakan Çavuşoğlu: İkinci tura da iyi hazırlandık

Daha sonra gazetecilere konuşan Çavuşoğlu, "Daha önce başkanlık sistemi ya da anayasanın böyle bir maddesi olmadığı için seçim ilk defa ikinci tura kaldı. Halkımızın takdiri böyle dedik ve saygı duyduk. İkinci tura da iyi hazırlandık. Tabii iki aday iyi çalıştı. Demokratik olgunluk içinde geçen seçimler, aslında tüm dünyaya da bir ders verdi. Türk milleti, demokrasiye düşkündür ve demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmişti. Bu ikinci turun da demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesini temenni ediyoruz" dedi.