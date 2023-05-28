Antalya'da oyunu kullanan Bakan Çavuşoğlu: İkinci tura da iyi hazırlandık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
'Halkımızın takdiri böyle'
'İşte böyle bir milletiz'
Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlara da teşekkür eden Çavuşoğlu, "O ülkelerde gerçekten tam bir demokrasi şöleni oldu. Coşkuyla, müzikle gittiler, oylarını kullandılar. İşte böyle bir milletiz. Evet farklı taraflarda olabiliriz, farklı görüşlerimiz olabilir ama nihayetinde demokrasiye hepimiz sahip çıkmamız lazım. Bugünkü seçimler de ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olur inşallah. Diğer taraftan bugün can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümü. 105 sene önce bağımsızlığını kazanmıştı. Buradan da can Azerbaycan'a selamlarımızı gönderiyoruz ve bağımsızlık gününü yürekten tebrik ediyoruz. Yarın da İstanbul'un fethinin yıl dönümü. Dolayısıyla bugün ve yarın bizim için, Türk milleti ve Türk dünyası için önemli günlerdir. Hayırlı olsun. Hepinize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.