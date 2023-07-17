Antalya'da sıcak hava plajlarda yoğunluğun azalmasına neden oldu

Avrupa'da birçok ülke sıcak hava dalgasının etkisiyle kavrulurken, aşırı sıcakların gelecek birkaç hafta daha kıtada birçok ülkede etkili olması bekleniyor. İspanya, İtalya ve Yunanistan, Avrupa'da sıcak hava dalgasından etkilenen ülkeler arasında başı çekiyor. Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Hırvatistan, Bulgaristan, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Hollanda'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.