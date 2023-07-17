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Antalya'da sıcak hava plajlarda yoğunluğun azalmasına neden oldu

Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, plajlarda yoğunluğun azalmasına neden oldu. Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk azaldı. Aşırı sıcaklardan dolayı Konyaaltı Plajı'nda da yoğunluk yaşanmadı. Sahilde denize girenlerin sayısının az olduğu, kafeteryaların da boş olduğu dikkati çekti.

17:22 . 17/07/2023 Pazartesi
AA
Antalya

Antalya

Antalya'da 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı, plajlarda yoğunluğun azalmasına neden oldu.


Hava sıcaklığının 43 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerinde serinlemeyi tercih etti.


Bazı vatandaşlar ellerinde şemsiye ile bazıları da ağaç gölgelerine çekilerek sıcak havadan korunmaya çalıştı.


Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk azaldı. Aşırı sıcaklardan dolayı Konyaaltı Plajı'nda da yoğunluk yaşanmadı. Sahilde denize girenlerin sayısının az olduğu, kafeteryaların da boş olduğu dikkati çekti.


Öte yandan, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Manavgat ilçesinde gün içerisinde hava sıcaklığının 44 derece olarak ölçüldüğünü bildirdi.




#Konyaaltı Plajı
#Antalya
#Sıcak
1 saat önce
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