Antalya'da sokağa çıkma yasağında fırından istenen siparişler güldürdü: İçecek, fıstıklı baklava

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için 31 ilde 2 gün sokağa çıkmayı yasakladı. Turizm kenti Antalya'da sokaklar sessizliğe bürünürken, fırınlar çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdi. Fırınlar, ekmek siparişlerini kapalı kasa kamyonetler ile adreslere ulaştırdı.

KORONAVİRÜS İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 756 kişiye ceza

İlginç istekler de var

Kent merkezinde fırını bulunan Ali Danış, sabah saatlerinden öğlene kadar 1000 ekmek satışı yaptığını söyledi. Vatandaşların evden çıkmamalarının önemli olduğunu belirten Danış, ilginç siparişler geldiğini de kaydetti. Danış, “Arayıp kola, 6 dilim fıstıklı baklava, sigara isteyenler oluyor. Tabi bazı isteklere cevap veremiyoruz ama mevcuttaki ürünlerimizden yardımcı oluyoruz" dedi.

Fırın sahibi Cihan Kolçak da ekmek siparişlerinin iyi olduğunu, sokak aralarına kadar araçlarıyla ekmek gönderdiklerini, böylece mağduriyet yaşanmasını engellediklerini söyledi.

FOTOĞRAF 5 İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek için 31 ilde 2 gün sokağa çıkmayı yasakladı. Turizm kenti Antalya'da sokaklar sessizliğe bürünürken, fırınlar çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdi. Fırınlar, ekmek siparişlerini kapalı kasa kamyonetler ile adreslere ulaştırdı. Kent merkezinde fırını bulunan Ali Danış, sabah saatlerinden öğlene kadar 1000 ekmek satışı yaptığını söyledi. Vatandaşların evden çıkmamalarının önemli olduğunu belirten Danış, ilginç siparişler geldiğini de kaydetti. Danış, “Arayıp kola, 6 dilim fıstıklı baklava, sigara isteyenler oluyor. Tabi bazı isteklere cevap veremiyoruz ama mevcuttaki ürünlerimizden yardımcı oluyoruz dedi. Fırın sahibi Cihan Kolçak da ekmek siparişlerinin iyi olduğunu, sokak aralarına kadar araçlarıyla ekmek gönderdiklerini, böylece mağduriyet yaşanmasını engellediklerini söyledi. Antalya'da sokağa çıkma yasağında fırından istenen siparişler güldürdü: Sigara, içecek, fıstıklı baklava Antalya'da fırıncılar sipariş veren vatandaşlara ekmekleri kapılarına kadar götürüp teslim ediyor. Ancak fırıncılara, ekmeğin yanı sıra sigara, içecek, fıstıklı baklava gibi siparişler veren telefonlar da geliyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 22 İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. İstanbul’un en önemli tarihi simgelerinden Galata Kulesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı ile boş sokaklarla birlikte fotoğraflandı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan görüntülendi Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından başkent Ankara'nın sokaklarının boşaldığı gözlemlendi. İçişleri Bakanlığının genelgesinin ardından Ankara kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı. Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine gönderdi. İzmir'de sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. İzmir'de sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı. Bursa'da kent merkezi ve mahallelerde yasağa uyan vatandaşlar, market ve alışveriş merkezlerinde oluşturdukları yoğunluğun ardından evlerine döndü. Samsun Malatya Konya Kahramanmaraş Kayseri Samsun Kocaeli Trabzon Konya Mersin Diyarbakır Antalya Şanlıurfa Van Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde cadde, sokak ve yollar boş kaldı 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelgeyle yasağın detaylarını ve açık olacak iş yeri, işletme, kurumları da kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentlerde cadde, sokak ve yollar boş kaldı. BiP'te paylaş

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