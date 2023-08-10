Antalya'da sokak köpeği dehşeti: 11 yaşındaki Hasan'ın etini kopardı

Dün çocuklarımla birlikte pazara gittik. Birlikte yemek yedik. Yemeğin ardından ben ortalığı toplarken çocuğum markete gitti. Markete giderken saldırıya uğramış. Geldiğinde kanlar içerisindeydi. Baldırından bir çay tabağı büyüklüğünde kepçe girecek derinlikte et kopmuştu. Çocuğumu kanlar içerisinde baldırından kopan eti sallanır şekilde görünce çıldırma derecesine geldim. Aklımı kaybettiğimi sandım. Ben bu başıboş köpekleri sokağa bırakanlara, aşısını yaptırmadan çıkaranlara, onları sevenlere hakkımı helal etmiyorum. Eğer köpeği seviyorlarsa evinde bahçesinde sevsin, aşısını yaptırsın, yoksa sevmesin. Belediyeye, zabıtaya, bu olaya vesile olan kimseye hakkımı helal etmiyorum. Dün ben evlat acısını en ağır şekilde yaşadım. Çocuğum korkmasın daha kötü olmasın diye bağıramadım, elimi kolumu dudağımı ısırdım durdum. Rabbim böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın. Biz böyle bir acıyı yaşadık. Yetkililerden daha sıkı önlemler almalarını ve başkalarının bu acıları yaşamamasını istiyorum.