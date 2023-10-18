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Antalya'da sokak köpekleri 100 bin lira değerindeki hayvanı telef etti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir inek telef oldu. Köpek saldırısında ölen 100 bin lira değerindeki Holstein cinsi ineğin 2 ay önce doğum yaptığı, günlük ortalama 30 litre süt verdiği bildirildi. İnek sahibi Şehri Yılmaz, ineğinin tek geçim kaynağı olduğunu, en çokta yavrusunun öksüz kalmasına üzüldüğünü söyledi.

14:09 . 18/10/2023 Çarşamba
IHA
Başı boş sokak köpekleri Şehri Yılmaz'ın tek geçim kaynağı olan hayvanını telef etti.

Başı boş sokak köpekleri Şehri Yılmaz'ın tek geçim kaynağı olan hayvanını telef etti.

Doğançam Mahallesi Merkez Sokakta meydana gelen olayda, Şehri Yılmaz’a ait 2 ay önce doğum yapmış 100 bin lira değerindeki Holstein cinsi inek gece köpeklerin saldırısına uğradı.


Bağlı olduğu için ipten kurtulamadığı için köpeklerin memesini parçaladığı inek telef oldu.


“Bu ineğin 2 aylık buzağısı da öksüz kaldı”

Gece köpek sesi duyduklarını belirten Şehri Yılmaz “En az 7-8 tane köpek vardı. Eşim kalkıp inekleri kontrol etti. Bir şey olmadığını söyleyerek geri geldi. Sabah saat 05.00 sıralarında ineği sağmak ve yemlemek için geldiğimde ineğin öldüğünü gördüm. Biz bu sokak köpeklerinden bıktık. İneğimiz köpeklerden kendisini kurtarabilmek için burada dönüp durmuş. İpin uzandığı yerler hep kan olmuş. Benim tek gelirim bu inekti. Diğer ineklerim süt vermiyor. Bu ineğin 2 aylık buzağısı da öksüz kaldı. Bu köpeklere çok sahip çıkılıyor. İneği, hayvanı hatta çocuğu parçalıyor ama bir sonuç yok. İnek ölüyor köpek haklı, geçenlerde kuzuyu parçaladı köpek haklı. Şimdi diğer ineklerimin başına aynı şeyin gelmesinden korkuyorum. Ahırımız var ama kapısı yok. Hayvanlar sıcaktan bunalmasın diye evimizin önüne bağlıyoruz. Bir başka ineğimin de memesini dişlemişler. Kantaron yağı sürdüm. Bu köpeklerle nasıl baş edeceğimizi bilemiyorum” diye konuştu.



#Antalya
#Manavgat
#sokak köpekleri
16 dakika önce
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