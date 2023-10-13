TBMM'ye en çok şikayet edilen konu: Başıboş sokak köpekleri

Başıboş köpek sorunu can yakmaya devam ediyor. Sokaklarda serbestçe dolaşan köpekler çocuklara saldırıp ölümlere neden oluyor.

Konu, vatandaşlar tarafından oldukça tepki topluyor.

Vatandaşlar tarafından TBMM Dilekçe Komisyonu'na en çok şikayet edilen konu sahipsiz köpeklerle ilgili oldu.

Birçok vatandaş, başıboş köpeklerin toplatılmasını, kısırlaştırılmasını, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmasını istedi.

3 bin 985 başvuru yapıldı

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna, 28. Dönem'in başlangıcı olan 15 Mayıstan bu yana 3 bin 985 başvuru yapıldı.

Komisyona yapılan müracaatların yüzde 93'ü elektronik posta yoluyla, geri kalanları da elden, faks, posta ve milletvekilleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği 6 toplantıda 1771 dilekçe hakkında karar verdi, 23 dilekçeyi ise mevzuata uygun olmaması ya da mükerrer olması sebebiyle işlemden kaldırdı. Diğer dilekçelerin incelemesi devam ediyor.

En çok şikayet başıboş köpeklerle ilgili

Yaşadıkları şehirlerdeki sahipsiz köpeklerden dert yanan vatandaşlar, soruna çözüm bulunması için ilgili kurum ve kuruluşlarca çalışma yapılmasını ya da yürütülen çalışmaların arttırılmasını talep etti.

Birçok vatandaş başıboş köpeklerin toplatılmasını, kısırlaştırılmasını, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmasını isterken bazıları da hayvanlarını sokağa terk edenlerin tespit edilerek cezalandırılması talebinde bulundu.

Başvurular arasında, söz konusu şikayetlerin aksine, "başıboş köpeklerin yol açtığı sorunlara dikkati çekmek ve bu sorunların çözümü için çalışma yürütmek için kurulan bir internet platformunun kapatılması ve sahibinin tutuklanması" ile "toplumu yanlış bilgilendirerek sokak hayvanlarını hedef gösterdiği iddia edilen bir derneğin kapatılması" talepleri de dikkati çekti.

Sahipsiz köpeklerle ilgili başvuruları inceleyen Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, söz konusu taleplerin bir kısmının karşılanabilmesi amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılması gerektiği; bazı talepler için ise ilgili mevzuatın uygulamasının devam ettiğinin anlaşıldığına karar verdi.

Komisyon, dilekçe sahiplerine, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin bu alanda yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kısırlaştırma sayıları yetersiz kalıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının komisyona gönderdiği yazıda, yerel yönetimlerce gerçekleştirilen kısırlaştırma sayısının hayvanların yavrulama sayısının çok altında kalması ve rehabilitasyonu gerçekleştirilen hayvanların da yasa uyarınca, alındıkları ortama geri bırakılma zorunluluğunun bulunması nedeniyle sokaklardaki sahipsiz hayvan sayısının azaltılamadığı belirtildi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı da sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerin, kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkate alınarak yürütülmeye çalışıldığına dikkati çekerek, "Birliğimize, tehlike arz eden hayvanlara yönelik kayıt süresinin uzatılması, kısırlaştırma için Birlik tarafından fon oluşturulması, bir kısım belediye sınırlarında bulunan hayvanların bakımı ile belediyeler tarafından hayvanlara yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere destek talepleri iletilmektedir." bilgisini paylaştı.

5 yılda 1 milyon 310 bin 108 hayvan kısırlaştırıldı