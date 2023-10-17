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Pitbullu cani dehşet saçmıştı: Saldırgan gözaltına alındı

İstanbul Avcılar'da, pitbull cinsi köpeğini sokak köpeklerinin üstüne salıp esnafa bıçak çeken kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli A.Y'ye 33 bin 399 lira idari para cezasının yanı sıra tehdit suçlarından adli işlem başlatıldı.

14:25 . 17/10/2023 Salı
IHA
Pitbull cinsi köpeğini sokak köpeklerine saldırttı, tepki gösterenlere bıçak çekti.

Pitbull cinsi köpeğini sokak köpeklerine saldırttı, tepki gösterenlere bıçak çekti.

Avcılar’da pitbull cinsi köpeğini sokak köpeklerinin üstüne salıp esnafa bıçak çeken şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. 33 bin 399 TL idari para cezası kesilen şüpheliye, tehdit suçundan ise adli işlem başlatıldı.


Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, yanında iple bağlı şekilde gezdirdiği pitbull cinsi köpeğini sokak köpeklerinin üstüne salmış, esnafın beslediği sokak köpeği de bir iş yerinin bahçesine kaçmıştı.


O sırada oğlu ile iş yerinin önüne gelen esnaf Kenan Akdağ, şahsın yaptığını görünce bağırarak tepkisini göstermişti. Şüpheli ise Akdağ’ın üstüne yürüyüp bıçak çektikten sonra, köpeğiyle birlikte kaçarak kayıplara karışmıştı.



Polis ekipleri çalışma başlattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen 37 yaşındaki şüpheli A.Y., olayda kullanmış olduğu bıçak ile kısa süre içerisinde yakalandı.


Pitbull cinsi köpekle ilgili de belediye görevlilerince gerekli işlemlerin yapılmasına yönelik çalışma başlatıldı. A.Y. hakkında Kabahatler Kanunu’nca 33 bin 399 TL idari para cezası kesildi, tehdit suçundan ise adli işlem başlatıldı.



İstanbul’da başıboş köpek 6 yaşındaki kızın suratını parçaladı: Görüntüler silindi hayvan kaçırıldı
İstanbul’da başıboş köpek 6 yaşındaki kızın suratını parçaladı: Görüntüler silindi hayvan kaçırıldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde başıboş bir köpek, site içerisinde bisiklet süren 6 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Saldırı sonucu küçük kızın suratı parçalandı. Tedavi altına alınan minik çocuğun yaşadığı büyük korku nedeniyle psikolojik sorunlar çekmeye başladığı da öğrenildi. Saldırı anına ait güvenlik kamerası kayıtlarının silindiğini söyleyen küçük kızın babası Veysel E, çocuğuna saldıran köpeği ararken bir şok daha yaşadı. Kızına kuduz tedavisi başlatılması için saldıran köpeği bulmaya çalışan baba, başıboş hayvanın kaçırıldığını öğrendi. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan baba Veysel E., Esenyurt Belediyesi’ne ve kaymakamlığa başvurduğunu ancak ilgilenen olmadığını ifade etti.


#Pitbull
#sokak köpeği
#İstanbul
#emniyet
2 saat önce
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