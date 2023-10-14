En çok şikayet başıboş köpekten

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TBMM Dilekçe Komisyonuna son 5 ayda gelen şikayet konularının başında, sahipsiz köpeklerle ilgili yaşanan sorunlar geldi. Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna, 28. Dönem’in başlangıcı olan 15 Mayıstan bu yana 3 bin 985 başvuru yapıldı. TBMM Dilekçe Komisyonuna en çok şikayet edilen konu sahipsiz köpeklerle ilgili oldu. Yaşadıkları şehirlerdeki sahipsiz köpeklerden dert yanan vatandaşlar, soruna çözüm bulunması için ilgili kurum ve kuruluşlarca çalışma yapılmasını ya da yürütülen çalışmaların arttırılmasını talep etti. Birçok vatandaş başıboş köpeklerin toplatılmasını, kısırlaştırılmasını, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmasını isterken bazıları da hayvanlarını sokağa terk edenlerin tespit edilerek cezalandırılması talebinde bulundu. Sahipsiz köpeklerle ilgili başvuruları inceleyen Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, söz konusu taleplerin bir kısmının karşılanabilmesi amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılması gerektiği; bazı talepler için ise ilgili mevzuatın uygulamasının devam ettiğinin anlaşıldığına karar verdi. Komisyon, dilekçe sahiplerine, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin bu alanda yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
CUMA GÜNÜ RESMİ TATİL OLSUN İSTEĞİ
Öte yandan, komisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı. Başvurular arasında, TBMM’nin pazar günleri de çalışması, Türkiye’nin karşı koyacak anti-starlinkleri olmadığı gerekçesiyle Elon Musk’ın starlink uydu projesinin Türkiye’de uygulanmaması, cuma namazı vaktinin kamu ve özel sektör çalışma saatleri açısından resmi tatil ilan edilmesi, emekliler için internetin ücretsiz olması, İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakaları için ayrı belediye başkanlığı seçimi yapılması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evinde ağırlamak isteği gibi dilekçeler de bulunuyor.