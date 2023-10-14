En çok şikayet başıboş köpekten

TBMM Dilekçe Komisyonuna son 5 ayda gelen şikayet konularının başında, sahipsiz köpeklerle ilgili yaşanan sorunlar geldi. Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna, 28. Dönem’in başlangıcı olan 15 Mayıstan bu yana 3 bin 985 başvuru yapıldı. TBMM Dilekçe Komisyonuna en çok şikayet edilen konu sahipsiz köpeklerle ilgili oldu. Yaşadıkları şehirlerdeki sahipsiz köpeklerden dert yanan vatandaşlar, soruna çözüm bulunması için ilgili kurum ve kuruluşlarca çalışma yapılmasını ya da yürütülen çalışmaların arttırılmasını talep etti. Birçok vatandaş başıboş köpeklerin toplatılmasını, kısırlaştırılmasını, yerleşim yerlerinden uzaklaştırılmasını isterken bazıları da hayvanlarını sokağa terk edenlerin tespit edilerek cezalandırılması talebinde bulundu. Sahipsiz köpeklerle ilgili başvuruları inceleyen Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, söz konusu taleplerin bir kısmının karşılanabilmesi amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılması gerektiği; bazı talepler için ise ilgili mevzuatın uygulamasının devam ettiğinin anlaşıldığına karar verdi. Komisyon, dilekçe sahiplerine, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliğinin bu alanda yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi verdi.