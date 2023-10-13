Disney’e 10 Kasım öncesi randevu

Yayman, Disney Plus yetkililerinin 10 Kasım Atatürk’ün vefatının 85’inci ölüm yıl dönümünden bir gün önce 9 Kasım’da komisyona gelmesinin anlamlı olacağını belirterek, bu tarihten sonra diğer dijital platformları da dinleyeceklerini kaydetti. Yayman, RTÜK’den de konuya ilişkin yazılı görüş alınacağını bildirdi. Yayman, Disney’in yaptığının açık bir sansür hak ve hürriyetlerin ihlali olduğunu ifade etti.

Yayman, “Türkiye’nin kurucu liderine yapılan içerik ne olursa olsun, siz kimsiniz ki iptal ediyorsunuz? Ermeni diasporasının baskısı mı var, ABD’deki grupların baskısı mı, içerikle ilgili mi bir şey var bunları bilmiyoruz. Bunu da gelip kendilerini anlatmak istiyor. O yüzden kendilerini dinlemeliyiz. Disney Plus yetkililerinin bu konuda Türk milletinden özür dilemesini bekliyoruz. Alınan kararın sebebini kendilerinden dinlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.