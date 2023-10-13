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Disney’e 10 Kasım öncesi randevu

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney Plus’ı 9 Kasım’da dinleyecek. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Disney Plus’ın Atatürk’ün vefatının 85’inci ölüm yıl dönümünden bir gün önce komisyona gelmesinin anlamlı olacağını belirtti.

Uğur Duyan
04:00 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hüseyin Yayman.

Hüseyin Yayman.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda dün Disney Plus’ın Atatürk dizisini yayınlamama kararı görüşüldü. Komisyona dün geleceği duyurulan Disney yetkililerinin ise Meclis’e 9 Kasım’da geleceği ifade edildi. Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Disney Plus yetkilerinin Meclis’e gelmek istediklerini ifade ederek, kararın komisyon üyeleri tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

AÇIK BİR SANSÜR

Yayman, Disney Plus yetkililerinin 10 Kasım Atatürk’ün vefatının 85’inci ölüm yıl dönümünden bir gün önce 9 Kasım’da komisyona gelmesinin anlamlı olacağını belirterek, bu tarihten sonra diğer dijital platformları da dinleyeceklerini kaydetti. Yayman, RTÜK’den de konuya ilişkin yazılı görüş alınacağını bildirdi. Yayman, Disney’in yaptığının açık bir sansür hak ve hürriyetlerin ihlali olduğunu ifade etti.

ÖZÜR BEKLİYORUZ

Yayman, “Türkiye’nin kurucu liderine yapılan içerik ne olursa olsun, siz kimsiniz ki iptal ediyorsunuz? Ermeni diasporasının baskısı mı var, ABD’deki grupların baskısı mı, içerikle ilgili mi bir şey var bunları bilmiyoruz. Bunu da gelip kendilerini anlatmak istiyor. O yüzden kendilerini dinlemeliyiz. Disney Plus yetkililerinin bu konuda Türk milletinden özür dilemesini bekliyoruz. Alınan kararın sebebini kendilerinden dinlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



#Disney Plus
#Ankara
#TBMM
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