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Okula giden küçük kıza sokak köpeği saldırdı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde okula giderken köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğu, dizinden ve kolundan yaralandı. Okula gitmeye korktuğunu söyleyen küçük kız, “Bu köpekler yüzünden korkuyoruz ve okula gidemiyoruz. Köpekler havladığı için bu bölgeden korkarak geçiyoruz“ dedi.

10:35 . 23/09/2023 Cumartesi
IHA
Kız çocuğuna kuduz ve tetanos aşısı yapıldı.

Kız çocuğuna kuduz ve tetanos aşısı yapıldı.

Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana gelen olayda okula gitmek için kuzeni ile birlikte evden çıkan 11 yaşındaki Rumeysa Göktepe, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin üzerine atlaması ve ısırması neticesinde bacağından yaralanan küçük kız, çevredekilerin yardımıyla hastaneye sevk edildi. Pansumanı tamamlanan kız çocuğuna daha sonrasında kuduz ve tetanos aşısı yapıldı.


Rumeysa’nın babası Sami Göktepe, “Sabah ben çocukları okula gönderdim. Köpek çocuğun üzerine atlamış bacağını ve baldırını ısırmış. Arkadaşları kurtarmaya çalışmış ama onlar da küçük olduğu için kaçmış. Vatandaşlar hastaneye götürüp pansuman yaptırmışlar. Bende işteydim eşimin araması sonrasında hastaneye gittim. Her gün köpek olayı ben bunları istemiyorum” dedi.


“Köpekler havladığı için bu bölgeden korkarak geçiyoruz”

Tedavisinin ardından taburcu edilen Rumeysa Göktepe yaşadığı korku dolu anları anlatarak,
“Ben okula gidiyordum ve köpek havlıyordu. Köpek üzerime atladı ve bacağımı ısırdı bende kafamı betona vurdum. Düşünce diz kapağım yara oldu. Kuzenimin elinde top vardı o topa vurdu köpekte topun peşine gitti. Bizim komşumuz beni aldı ve hastaneye götürdü. Burada bana aşı vuruldu. Bu köpekler yüzünden korkuyoruz ve okula gidemiyoruz. Köpekler havladığı için bu bölgeden korkarak geçiyoruz
” diye konuştu.

İstanbul’da başıboş köpek 6 yaşındaki kızın suratını parçaladı: Görüntüler silindi hayvan kaçırıldı
İstanbul’da başıboş köpek 6 yaşındaki kızın suratını parçaladı: Görüntüler silindi hayvan kaçırıldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde başıboş bir köpek, site içerisinde bisiklet süren 6 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Saldırı sonucu küçük kızın suratı parçalandı. Tedavi altına alınan minik çocuğun yaşadığı büyük korku nedeniyle psikolojik sorunlar çekmeye başladığı da öğrenildi. Saldırı anına ait güvenlik kamerası kayıtlarının silindiğini söyleyen küçük kızın babası Veysel E, çocuğuna saldıran köpeği ararken bir şok daha yaşadı. Kızına kuduz tedavisi başlatılması için saldıran köpeği bulmaya çalışan baba, başıboş hayvanın kaçırıldığını öğrendi. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan baba Veysel E., Esenyurt Belediyesi’ne ve kaymakamlığa başvurduğunu ancak ilgilenen olmadığını ifade etti.

Esenyurt'ta başıboş köpeğin yüzünü parçaladığı çocuğa Aile Bakanlığı sahip çıktı: Bakan Göktaş aile ve çocukla bizzat görüşüp destek sağladı
Esenyurt'ta başıboş köpeğin yüzünü parçaladığı çocuğa Aile Bakanlığı sahip çıktı: Bakan Göktaş aile ve çocukla bizzat görüşüp destek sağladı

İstanbul'un Esenyurt içesinde başıboş bir köpek, site içerisinde bisiklet süren 6 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı. Saldırı anına ait görüntülerin silindiği ve köpeğin kaçırıldığı skandal olaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği gelişme sonrasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş travma yaşayan küçük kız çocuğu ile özel olarak görüştü. Ailesine her türlü desteğin verileceğini belirten Bakan Göktaş, diğer bakanlıklarla da görüşme halinde olduklarını ve konu hakkında çalışma yapacaklarını bildirdi. Bakanlık tarafından mağdur aileye maddi ve manevi destek sağlandı.


#Sakarya
#Sokak Köpeği
#Saldırı
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