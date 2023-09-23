Okula giden küçük kıza sokak köpeği saldırdı

“Ben okula gidiyordum ve köpek havlıyordu. Köpek üzerime atladı ve bacağımı ısırdı bende kafamı betona vurdum. Düşünce diz kapağım yara oldu. Kuzenimin elinde top vardı o topa vurdu köpekte topun peşine gitti. Bizim komşumuz beni aldı ve hastaneye götürdü. Burada bana aşı vuruldu. Bu köpekler yüzünden korkuyoruz ve okula gidemiyoruz. Köpekler havladığı için bu bölgeden korkarak geçiyoruz