Okula giden küçük kıza sokak köpeği saldırdı

Kız çocuğuna kuduz ve tetanos aşısı yapıldı.
Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana gelen olayda okula gitmek için kuzeni ile birlikte evden çıkan 11 yaşındaki Rumeysa Göktepe, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin üzerine atlaması ve ısırması neticesinde bacağından yaralanan küçük kız, çevredekilerin yardımıyla hastaneye sevk edildi. Pansumanı tamamlanan kız çocuğuna daha sonrasında kuduz ve tetanos aşısı yapıldı.
Rumeysa’nın babası Sami Göktepe, “Sabah ben çocukları okula gönderdim. Köpek çocuğun üzerine atlamış bacağını ve baldırını ısırmış. Arkadaşları kurtarmaya çalışmış ama onlar da küçük olduğu için kaçmış. Vatandaşlar hastaneye götürüp pansuman yaptırmışlar. Bende işteydim eşimin araması sonrasında hastaneye gittim. Her gün köpek olayı ben bunları istemiyorum” dedi.