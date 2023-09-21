İstanbul’un Esenyurt ilçesinde başıboş bir köpek, site içerisinde bisiklet süren 6 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Saldırı sonucu küçük kızın suratı parçalandı. Tedavi altına alınan minik çocuğun yaşadığı büyük korku nedeniyle psikolojik sorunlar çekmeye başladığı da öğrenildi.

Köpeği kaçırdılar, saldırı anına dair görüntüleri sildiler

Saldırı anına ait güvenlik kamerası kayıtlarının silindiğini söyleyen küçük kızın babası Veysel E, çocuğuna saldıran köpeği ararken bir şok daha yaşadı. Kızına kuduz tedavisi başlatılması için saldıran köpeği bulmaya çalışan baba, başıboş hayvanın kaçırıldığını öğrendi. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan baba Veysel E., Esenyurt Belediyesi’ne ve kaymakamlığa başvurduğunu ancak ilgilenen olmadığını ifade etti.

Valilikten 'kuduz paniği' haberlerine ilişkin açıklama: Sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yok

Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği gelişme sonrasında, özellikle sosyal medyada 'Esenyurt'ta kuduz paniği' şeklinde haberler dolaşıma sokuldu.

İstanbul Valiliği, iddiaları yalanlayarak çocuğun herhangi bir kuduz belirtisi göstermediğini vurgulayarak tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Ayrıca köpeğin Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı barınakta gözlem altına alındığı da belirtildi.

Valilik açıklamasının tamamı şöyle:

"E.İ.S. isimli 6 yaşındaki kız çocuğunun, 15.09.2023 tarihinde Esenyurt İlçesi Gökevler Mahallesi’nde başıboş köpek tarafından saldırıya uğraması olayının ardından sosyal medya mecralarında, çocukta kuduz belirtilerinin görüldüğü yönünde paylaşımlar yapılmıştır. “Esenyurt’ta Kuduz Paniği” başlığıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

E.İ.S. isimli çocuk olayın ardından 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülmüş ve çocuğa tüm hayvan saldırılarında (kedi, köpek vb.) uygulanan rutin prosedür gereği 1.doz kuduz aşısı uygulanmıştır. Aşı uygulamasının ardından çocuk, yüzünde meydana gelen yaralanmaların tedavisi için Çam Sakura Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi servisine götürülmüştür. Burada tedavisine başlanan çocuğa şu ana kadar 4 doz kuduz aşısı yapılmıştır. E.İ.S’nin tedavi süreci devam etmekte olup, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk belirtisi görülmemektedir.

Çocuğun yaralanmasına sebep olan başıboş köpek, Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı barınakta gözlem altına alınmıştır.

Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir."



