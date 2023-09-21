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Esenyurt'ta başıboş köpeğin yüzünü parçaladığı çocuğa Aile Bakanlığı sahip çıktı: Bakan Göktaş aile ve çocukla bizzat görüşüp destek sağladı

İstanbul'un Esenyurt içesinde başıboş bir köpek, site içerisinde bisiklet süren 6 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı. Saldırı anına ait görüntülerin silindiği ve köpeğin kaçırıldığı skandal olaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği gelişme sonrasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş travma yaşayan küçük kız çocuğu ile özel olarak görüştü. Ailesine her türlü desteğin verileceğini belirten Bakan Göktaş, diğer bakanlıklarla da görüşme halinde olduklarını ve konu hakkında çalışma yapacaklarını bildirdi. Bakanlık tarafından mağdur aileye maddi ve manevi destek sağlandı.

22:06 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, köpeğin yüzünü parçaladığı çocuğun ailesiyle bizzat görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, köpeğin yüzünü parçaladığı çocuğun ailesiyle bizzat görüştü.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde başıboş bir köpek, site içerisinde bisiklet süren 6 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Saldırı sonucu küçük kızın suratı parçalandı. Tedavi altına alınan minik çocuğun yaşadığı büyük korku nedeniyle psikolojik sorunlar çekmeye başladığı da öğrenildi.



Köpeği kaçırdılar, saldırı anına dair görüntüleri sildiler

Saldırı anına ait güvenlik kamerası kayıtlarının silindiğini söyleyen küçük kızın babası Veysel E, çocuğuna saldıran köpeği ararken bir şok daha yaşadı.

Kızına kuduz tedavisi başlatılması için saldıran köpeği bulmaya çalışan baba, başıboş hayvanın kaçırıldığını öğrendi. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan baba Veysel E., Esenyurt Belediyesi’ne ve kaymakamlığa başvurduğunu ancak ilgilenen olmadığını ifade etti.

İstanbul’da başıboş köpek 6 yaşındaki kızın suratını parçaladı: Görüntüler silindi hayvan kaçırıldı
İstanbul’da başıboş köpek 6 yaşındaki kızın suratını parçaladı: Görüntüler silindi hayvan kaçırıldı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde başıboş bir köpek, site içerisinde bisiklet süren 6 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Saldırı sonucu küçük kızın suratı parçalandı. Tedavi altına alınan minik çocuğun yaşadığı büyük korku nedeniyle psikolojik sorunlar çekmeye başladığı da öğrenildi. Saldırı anına ait güvenlik kamerası kayıtlarının silindiğini söyleyen küçük kızın babası Veysel E, çocuğuna saldıran köpeği ararken bir şok daha yaşadı. Kızına kuduz tedavisi başlatılması için saldıran köpeği bulmaya çalışan baba, başıboş hayvanın kaçırıldığını öğrendi. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan baba Veysel E., Esenyurt Belediyesi’ne ve kaymakamlığa başvurduğunu ancak ilgilenen olmadığını ifade etti.

Bakanlık müdahil oldu: Bakan Göktaş aile ve çocukla bizzat görüştü

Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği olaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri için gittiği ABD'deki heyette yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, travma yaşayan küçük kız çocuğu ile özel olarak görüştü.

Maddi ve manevi destek sağlanıyor

İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı ekipler aracılığıyla aile ile görüşen Bakan Göktaş,
"Hakikaten çok üzüldüm, hem de yanınızda olduğumuzu bilmenizi istedim. Aynı zamanda bu konuda bir önlem almamız lazım. Bu konuda çalışmaları gerekli bakanlarımıza da söyledim, ilettim."
diye konuştu.

Aileye ilk etapta psikolog, çocuğa ise pedagog desteğinin başlatıldığı bildirildi. Bakanlık, aileye oluşabilecek masraflar için bir yıl boyunca aylık 3 bin 600 liralık maddi destek de sağlayacak.

#Esenyurt
#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Köpek
#Saldırı
#İstanbul
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