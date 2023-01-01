Artvin'de sahibini ısıran köpek kuduz çıktı: 3 köye karantina

Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki bir çiftlikte kısa süre önce ölen köpek ile ısırdığı 2 inekte kuduz belirtilerine rastlanıldı. Bunun üzerine çiftlik karantinaya alındı. Çiftlik hayvan giriş- çıkışına kapatılırken, ölen köpek ile kesilen inekler gömüldü. İneklerden alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi.