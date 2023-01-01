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Artvin'de sahibini ısıran köpek kuduz çıktı: 3 köye karantina

Artvin'in Arhavi ilçesinde sahibini ısırdıktan sonra ölen köpeğe kuduz teşhisi konuldu, tedbir amaçlı 3 köy, 6 aylığına karantinaya alındı.

10:40 . 20/09/2023 الأربعاء
DHA
Teşhis sonrası Yolveren köyü ile çevre köyler Kavak ve Ulaş, hayvan hareketlerinin incelememesi için 6 ay süreliğine karantinaya alındı.

Teşhis sonrası Yolveren köyü ile çevre köyler Kavak ve Ulaş, hayvan hareketlerinin incelememesi için 6 ay süreliğine karantinaya alındı.

Arhavi'ye bağlı Yolveren köyünde, 4 gün önce sahibi olduğu köpeğin saldırısına uğrayan M.G. (70) hastaneye başvurdu. Vücudunu çeşitli yerlerinden yaralanan M.G. tedavisi sonrası taburcu edildi. Veteriner gözetiminde tutulan köpek ise öldü.

Durumdan şüphelenen veteriner hekim, köpeği Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderdi. Burada incelenen köpeğe kuduz teşhisi konuldu. Teşhis sonrası Yolveren köyü ile çevre köyler Kavak ve Ulaş, hayvan hareketlerinin incelememesi için 6 ay süreliğine karantinaya alındı. Hayvan giriş çıkışı yasaklanan köylerde ekipler, çalışmalara başladı.

#Artvin
#Arhavi
#Yolveren köyü
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