Antalya'da şoke eden olay: 5 milyar dolarlık arazi davasında miras hakkından vazgeçti

Antalya'nın en değerli parkları, kamu binaları ve 5 yıldızlı otellerle, spor tesisleri ve 10 bin civarında konutun bulunduğu Meltem ve Bahçelievler mahalleleri ile Konyaaltı Beach Park'ı kapsayan yaklaşık 4 bin dönümlük arazi davalarında Arap Süleyman'ın mirasçısı olduğunu iddia eden isimler arasındaki 'gerçek-sahte mirasçı' davası önceki gün görüldü. Antalya 4'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki davaya, sahte mirasçılıkla suçlanan Hüsnü Yiğit ve avukatları ile karşı taraftaki Arap Süleyman'ın mirasçılarından Ahmet Helvacı adına avukatı Gülen Dokuzoğlu Can ile diğer müdahillerin avukatları katıldı.

İKİ AYRI HAVVA MİRASÇILAR ARASINDA



Osmanlı döneminde 1800'lü yıllarda Antalya'da yaşamış Arap Süleyman'ın, 4 bin dönüme yakın arazinin üçte bir hissesine sahip olduğu belirtilen davada, mirasçılar arasında Arap Süleyman'ın kızı olduğu iddia edilen iki ayrı 'Havva' ismi geçiyor. 1992 tarihli kararda Balbey Mahallesi'ne kayıtlı Havva'nın altsoyu mirasçı iken, bir dönem Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Hüsnü Yiğit'in açtığı dava sonucunda 2011 yılında Balbeyli Havva'nın altsoyu mirasçı listesinden çıkartılarak, kendisinin de arasında olduğu Sinan Mahallesi'ne kayıtlı Havva'nın altsoyu mirasçı kabul edildi.

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YİĞİT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



Biri Balbey diğeri Sinan Mahallesi nüfusuna kayıtlı Arap Süleyman'ın kızı olduğu iddia edilen iki ayrı Havva'nın altsoyundan gelenler arasında devam eden gerçek-sahte mirasçı tartışmaları ve bu yönde açılan çok sayıda dava bulunuyor. Arap Süleyman'ın mirasçılarından Ahmet Helvacı adına avukatı Gülen Dokuzoğlu Can tarafından 2018 yılında, mahkeme kararıyla Arap Süleyman'ın mirasçıları arasına giren Hüsnü Yiğit hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇLAMASI

Arap Süleyman'ın kızı Havva'nın altsoyu olduğu iddiasıyla açtığı dava ve 2011 yılındaki mahkeme kararıyla mirasçılar arasına giren, bir dönem Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Hüsnü Yiğit, resmi evrakta sahtecilik, görevi suistimal ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. Usulsüz iş ve işlemlerle soy bağının değiştirilerek gerçek mirasçıların mirastan mahrum bırakıldığı belirtilen suç duyurusunda, Hüsnü Yiğit'in de aralarında bulunduğu kişilerin ise mirasta hak sahibi yapıldığı öne sürüldü.

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FOTOĞRAF 5 Geriçam Mahallesi'nde yaşayan Akar Ailesi, Devlet Su İşleri (DSİ) 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden aldıkları bir tebligatla hayatlarının sürprizini yaşadı. Çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan 6 kardeş, tebligatta mirasçısı oldukları Mersin'in Anamur ilçesinde içinde muz seraları bulunan 4 dönümlük tarla için kamulaştırma kararının alındığını gördü. Böyle bir arazileri olduğundan habersiz kardeşler, işin peşine düşünce gerçeği öğrendi. 1'nci Dünya Savaşı'nda Suriye-Filistin Cephesi'nde savaşa katılarak şehit olduğu sanılan dedeleri Hüseyin Akar'ın gerçekte yaşamını yitirmediği ve Mersin'in Anamur ilçesine yerleştiği ortaya çıktı. Beyağaç'taki köyüne dönmeyen, Anamur'da evlenip kendine bir hayat kuran dede Hüseyin Akar'ın burada çiftçilikle uğraştığı, mülk sahibi olduğu ve 1917 yılında Anamur'da hayatını kaybettiği belirlendi. Ailenin Avukatı Savaş Honluk da nüfus ve tapu müdürlüğünde yaptırdığı bilirkişi incelemesi ile ailenin soybağını ortaya çıkarıp, Mersin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava ile Hüseyin Akar'ın tek mirasçısının 1987'de hayatını kaybeden oğlu İbrahim Akar olduğunu resmileştirdi. Şehit olduğunu sandıkları dedelerinden beklemedikleri bir anda yaklaşık 4 milyon lira değerinde miras kalan Hüseyin Akar, Nasuh Akar, Ramazan Akar, Samim Gonca, Ayşe Solcun ve yaşamını yitiren İsmail Akar'ın çocukları, ortaklığın giderilmesi için Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Kardeşler davanın bir an önce sonuçlanmasını ve mirasa kavuşmayı bekliyor. Nasuh Akar, sürpriz mirasa sevindiklerini belirterek, Dedemizin 1’nci Dünya Savaşı'ndan geriye dönmemesi üzerinde şehit olduğı sanılmış. Askere alındığında bir tane bebeği varmış. Bize hep ‘şehit oldu’ diye anlatıldı. DSİ'den tebligat gelince gerçeği öğrendik. Dedemizin Mersin' in Anamur ilçesinde arazisi olduğu ve bize miras kaldığı böylelikle ortaya çıktı. Gidip görmedik. Denize yakınmış ve üzerinde sera varmış. Değerinin ‘4 milyon lira’ olduğu söyleniyor. Çok şaşırdık. Altı kardeşiz. Hepimiz sonradan gelen mirasa çok sevindik. Dedemizin kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz dedi. Şehit olduğu sanılan dededen dudak uçuklatan sürpriz miras: Çok şaşkınız dedemizin kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan 6 kardeşe, 1'nci Dünya Savaşı'nda şehit düştüğünü sandıkları dedeleri Hüseyin Akar'dan 4 milyon lira değerinde muz seraları olan tarla miras kaldı. Dedeleri öldükten 97 yıl sonra devletin aldığı kamulaştırma kararıyla mirastan haberdar olan kardeşlerden Nasuh Akar, "Çok şaşırdık, dedemizin kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz" dedi. BiP'te paylaş

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hüsnü Yiğit'in devlet memuru olması nedeniyle bağlı bulunduğu Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan soruşturma izni istendi. Müfettiş raporu doğrultusunda Yiğit hakkında soruşturma izni verildi. Bakanlığın müfettiş raporlarında, Arap Süleyman'ın gerçek kızı Havva'nın Balbey Mahallesine kayıtlı 1856 doğumlu olduğu, eşinin Ahmet, çocuklarının ise Hüseyin ve Necibe olduğu belirtiliyor. Sinan Mahallesi'ne kayıtlı Havva'nın soyundan geldiğini ifade ederek Arap Süleyman'ın mirasçısı olduğunu ileri süren Hüsnü Yiğit'in gerçek mirasçı olmadığı sonucuna varıldığı belirtildi.

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HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda araştırmacı olarak görev yapan Hüsnü Yiğit'in Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı dönemdeki eylemleriyle mahkemeyi ve bilirkişiyi yanıltarak, kendini Arap Süleyman'ın mirasçısı olarak gösterdiği, gerçek mirasçı olmayan kişilerin dosyaya mirasçı olarak eklenmesine, gerçek mirasçıların soy bağından çıkartılmasına ve birçok kişinin mağduriyetine sebep olduğuna yer verildi. Hüsnü Yiğit, bakanlığın soruşturma izni vermesi kararının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, Yiğit'in soruşturma izninin iptali talebini reddetti. Talebin reddi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hüsnü Yiğit hakkında resmi evrakta sahtecilik, görevi suistimal ve dolandırıcılık suçu iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

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SORUŞTURMA RAPORLARI TALEP EDİLDİ

Yıllardır devam eden davada birçok hakim değişikliği olduğunu belirten Arap Süleyman'ın mirasçılarından Ahmet Helvacı'nın avukatı Gülen Dokuzoğlu Can, 1 Nisan Perşembe günü yeni hakimle birlikte ilk duruşmanın yapıldığını söyledi. Duruşmanın 1.5 saat sürdüğünü söyleyen Can, “Diğer müdahillerin bütün vekilleri ve ben, Hüsnü Yiğit hakkındaki soruşturmaya ait müfettiş raporunu talep ettik. Ben özellikle bu davaya dayanak olan üç şeriyye sicilinin aslının Osmanlı devlet arşivleri ve tercümesinin de oradan istenmesini, sonrasında yeni bir bilirkişiyle gerçek soy bağları üzerinden veraset ilamının düzenlenmesi için bilirkişi raporu alınmasını talep ettim" dedi.

SOY AĞACI YENİDEN KURULACAK



Bu talepleri mahkemenin kabul ettiğini ve tekrar bütün şeriyye sicillerinin incelenerek baştan soy ağacı kurulacağı ve veraset ilamı düzenleneceğini kaydeden Can, bu karar üzerine duruşmada ilginç bir gelişme yaşandığını belirtti. Can, “Hüsnü Yiğit 'Miras hakkımdan sarfı nazar ediyorum, hazineye irat kaydedilsin' dedi. Ben de bu beyanının tutanağa geçilmesini talep ettim ve tutanağa geçti. Hakim de imza altına aldı. Yani miras hakkından sarfı nazar etmiş durumda, yani vazgeçtiği tutanak altına alındı" diye konuştu.

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DURUŞMA TUTANAĞINA GEÇTİ



Sinan Mahallesi'ne kayıtlı Havva'nın mirasçısı olarak davada yer alan ve evrakta sahtecilikle suçlanan Hüsnü Yiğit'in, sarfı nazar talebi duruşma tutanağına şu şekilde geçti: “Davacı Hüsnü Yiğit'ten soruldu: Dava neticesinde mirasıma düşecek pay olması halinde miras hakkımdan sarfı nazar ediyorum, hazineye irat kaydedilmesini talep ediyorum, sunulan 1 numaralı şeriyye sicil evrakı doğrudur, avukatımın vermiş olduğu 30 Mart 2021 tarihli dilekçede belirtilen Ali Rıza Güvenlik'in Aydın-Efeler İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak üst soyunu gösteren belgelerin celbini, Lütfiye Şahin'in tanık olarak dinlenmesini talep ederim."

Avukat Gülen Dokuzoğlu Can ise Hüsnü Yiğit'in miras hakkından sarfı nazar ettiğini beyan ettiğini, mirastan feragat ettiği için davacı sıfatı kalmadığını, davanın asli müdahiller yönünden devam etmesi talebinde bulundu.

MAHKEME KARARI



Mahkeme, İstanbul Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivleri Başkanlığı'na müzekkere yazılarak, ilgili Antalya şeriyye sicillerinin Türkçe tercümesiyle birlikte istenmesine karar verdi. Ayrıca, İstanbul bilirkişi listesinde bulunan Osmanlı arşivlerinde görevli Osmanlıca ve feraiz hesaplamalarından anlayan bir bilirkişiye, dosyada bulunan nüfus kayıtlarıyla birlikte şeriyye sicillerinin incelettirilip, rapor aldırılması için nöbetçi sulh hukuk mahkemesine talimat yazılması da kararlaştırıldı.