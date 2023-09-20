Antalya'da su bulmak için sondaj yapan vatandaşın bahçesindeki kuyudan gaz çıktı

Su bulmak için sondaj yapılan bahçedeki kuyudan gaz çıktı.
Ernez Mahallesi Düzce Mersin mevkiindeki bahçesinde nar yetiştiren çiftçi Muharrem Toksöz, bahçesinin su ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışması yaptırdı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmayla 95 metreden su çıkarıldı. Suyun tadı ve kokusunun değişik olduğunu fark eden Toksöz, çakmak çakınca kuyu alev aldı.Toksöz, 30 dönüm bahçesi olduğunu ve yağış azlığı nedeniyle su sıkıntı çektiklerini söyledi.
Çakmağı çakınca kuyunun içi alev aldı
Kaymakamlık yetkilileri, konunun araştırılması için ekiplerin alanda çalışma yapacağını, daha önce de bölgede benzer gazlara rastlandığını ancak şu ana kadar doğal gaz tespit edilmediğini bildirdi.