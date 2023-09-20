Antalya'da su bulmak için sondaj yapan vatandaşın bahçesindeki kuyudan gaz çıktı

, "Çıkan suyu bir hafta havuzda depoladık. Bir ara suyun tadına baktım, gariplik vardı. Çakmakla bir deneme yaptım. Çakmağı çakınca kuyunun içi alev aldı. Üzerini kapatarak sönmesini sağladım. Sonra vana sistemi yapıp, gazı yüzeye çıkardım. Türkiye Petrolleri görevlilerini aradık, görüntüler gönderdik, konuyu araştıracaklarını söylediler. İnşallah burada gaz çıkar, buna vesile oluruz."