|
Gündem

Antalya'da su bulmak için sondaj yapan vatandaşın bahçesindeki kuyudan gaz çıktı

Antalya'nın Finike ilçesinde bir çiftçinin su bulmak için bahçesinde yaptırdığı sondajda, 95 metre derinlikte gaza rastlandı. Kaymakamlık yetkilileri, konunun araştırılması için ekiplerin alanda çalışma yapacağını, daha önce de bölgede benzer gazlara rastlandığını ancak şu ana kadar doğal gaz tespit edilmediğini bildirdi.

13:54 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Su bulmak için sondaj yapılan bahçedeki kuyudan gaz çıktı.

Su bulmak için sondaj yapılan bahçedeki kuyudan gaz çıktı.

Ernez Mahallesi Düzce Mersin mevkiindeki bahçesinde nar yetiştiren çiftçi Muharrem Toksöz, bahçesinin su ihtiyacını karşılamak için sondaj çalışması yaptırdı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmayla 95 metreden su çıkarıldı. Suyun tadı ve kokusunun değişik olduğunu fark eden Toksöz, çakmak çakınca kuyu alev aldı.Toksöz, 30 dönüm bahçesi olduğunu ve yağış azlığı nedeniyle su sıkıntı çektiklerini söyledi.

Çakmağı çakınca kuyunun içi alev aldı

Bu nedenle sondajla su çıkarmaya ihtiyaç duyduklarını anlatan Tokgöz
, "Çıkan suyu bir hafta havuzda depoladık. Bir ara suyun tadına baktım, gariplik vardı. Çakmakla bir deneme yaptım. Çakmağı çakınca kuyunun içi alev aldı. Üzerini kapatarak sönmesini sağladım. Sonra vana sistemi yapıp, gazı yüzeye çıkardım. Türkiye Petrolleri görevlilerini aradık, görüntüler gönderdik, konuyu araştıracaklarını söylediler. İnşallah burada gaz çıkar, buna vesile oluruz."
dedi.

Kaymakamlık yetkilileri, konunun araştırılması için ekiplerin alanda çalışma yapacağını, daha önce de bölgede benzer gazlara rastlandığını ancak şu ana kadar doğal gaz tespit edilmediğini bildirdi.



#Antalya
#Finike
#Antalya Kaymakamlığı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Ümit Özlale oldu