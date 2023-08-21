Türkiye için bir ilk: Macaristan’a doğal gaz ihracatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın davetine icabetle “TUR” uçağıyla başkent Budapeşte’ye geldi. Erdoğan’ı Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı’nda Macaristan’ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Janos Boka, Protokol Genel Müdürü Anett Varga, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ve Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu karşıladı.

Budapeşte’de Dünya Atletizm Şampiyonası’nı takip eden Erdoğan, stadyumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile sohbet etti.

KALABALIK HEYETLE BUDAPEŞTE’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer de Budapeşte’ye geldi.

KRİTİK KONULAR ELE ALINDI

Havalimanından ayrılan Erdoğan, ikili görüşme için Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın çalışma ofisinin bulunduğu Karmelita Manastırı’na hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında Macar tarafıyla yaptığı görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele aldı, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Mirziyoyev. Vucic.

Görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte’de Özbek, Sırp ve Macar mevkidaşları Şevket Mirziyoyev, Aleksandar Vucic ve Katalin Novak ile görüştü. Erdoğan ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ve Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik ile de görüştü.

Doğal gaz ihraç edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ve Macaristan MVM şirketi arasında doğal gaz anlaşması imzalandığını açıkladı. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğini belirtti. Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün BOTAŞ ve Macar MVM şirketi arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasıyla ilk kez sınır komşumuz olmayan bir Avrupa ülkesine doğal gaz ihracatı gerçekleştireceğiz. Türkiye Avrupa’nın arz güvenliğine katkı yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı. Türkiye, geçtiğimiz Ocak ayında da Bulgaristan ile doğal gaz anlaşması imzalamıştı.







