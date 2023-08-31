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Ekonomi

Kışa dolu depolarla gireceğiz

BOTAŞ’ın son teknoloji ile işlettiği Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi’nde işletmeye alınan 12 suni mağarada 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolandı. Tesisteki İkinci etap çalışmaları kapsamında devreye alınacak yeni depolama alanlarıyla birlikte kapasite 5,4 milyar metreküpe kadar çıkacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Tuz Gölü'nde 1,2 milyar metreküp gaz depolandı

Tuz Gölü'nde 1,2 milyar metreküp gaz depolandı

Tamamlan-dığında dünyanın tuz yapılarındaki en büyüğü olacak Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi’nde 12 suni mağarada 1,2 milyar metreküp doğal gaz depolandı. Yerin yaklaşık bin 500 metre altına inilerek tuzun eritilmesiyle oluşturulan mağaralarda doğal gaz depolanırken, her bir mağara yaklaşık 100 milyon metreküp doğal gazı depolayabilecek kapasiteye sahip.


MAĞARA SAYISI 52’YE ÇIKIYOR

Mevcutta 12 mağarada depolanan doğal gaz için ikinci etapta 40 mağara daha oluşturulacak. İkinci etap için çalışmalar sürüyor. İkinci etabın da devreye alınması ile doğal gaz depolama kapasitesi 5,4 milyar metreküpe, geri üretim kapasitesi ise günlük 80 milyon metreküpe çıkarılacak.


TÜKETİMİN YARISI KARŞILANACAK

Türkiye'nin hâlihazırda yıllık doğal gaz tüketimi yaklaşık 50 milyar metreküp. Bunun da yaklaşık 10 milyar metreküpü konutlarda tüketiliyor. Tesis, tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin konutlardaki doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayabilecek.


EKOSİSTEMİ CANLANDIRDI

Proje, enerji arz güvenliğine katkısının yanı sıra bölge ekosistemine de fayda sağlıyor. Depolama projesi kapsamında yer alan ve yer altındaki kuyularda tuzu eritmek amacıyla Hirfanlı Barajı’ndan getirilen tatlı su, işlem sonrasında tuzlu su olarak Tuz Gölü’ne pompalanıyor. Bu sayede Tuz Gölü’ndeki su seviyesi her geçen gün artarak bölgedeki habitatı canlandırıyor.


#Ekonomi
#doğal gaz
#depo
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