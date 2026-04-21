Antalya'da 'tefecilik' ve 'kara para aklama' operasyonu: 20 gözaltı

Serik'te tefecilik operasyonu
Antalya'nın Serik ilçesinde polisin düzenlediği 'tefecilik' ve 'kara para aklama' operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri tarafından 'kara para aklama' ve 'tefecilik' soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.
KOM ekipleri tarafından bugün, sabah erken saatlerde, belirlenen iş yerleri ve ikametlere baskın yapıldı.
Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
#Antalya
#Serik
#operasyon