Gündem Baba ve 6 yaşındaki oğlunun en acı görevi Bak oğlum annen orada
ANTALYA

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden hemşirenin cenazesi defnedildi

Baba ve 6 yaşındaki oğlunun en acı görevi: Bak oğlum annen orada

Antalya'da nöbet dönüşü otomobiliyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden hemşire toprağa verildi. Cenaze töreninde 6 yaşındaki oğluyla birlikte saf tutan gözü yaşlı eşin, "bak oğlum annen orada" deyişi yürekleri yaktı.

Haber Merkezi AA
Buradaki cenaze törenine Süzer'in eşi Murat Süzer ile 6,5 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal, çok sayıda hemşire ile hastane çalışanı katıldı.
Buradaki cenaze törenine Süzer'in eşi Murat Süzer ile 6,5 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal, çok sayıda hemşire ile hastane çalışanı katıldı.

Antalya'da nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire son yolculuğuna uğurlandı.

Kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden hemşire Özlem Yıldız Süzer'in cenazesi, yakınları tarafından Uncalı Mezarlığı morgundan alınarak mezarlık camisine getirildi.

Buradaki cenaze törenine Süzer'in eşi Murat Süzer ile 6,5 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal, çok sayıda hemşire ile hastane çalışanı katıldı.

Antalya'da nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden hemşire son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazı için ön safta bekleyen Murat Süzer'in, oğlunun elini tutarak "Bak oğlum annen orada" diyerek tabutu işaret etmesi burada bulunanları duygulandırdı.

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Emekli imam gözyaşları içinde oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırdı

Süzer'in cenazesi kılınan namazın ardından yakınlarının gözyaşları arasında Duacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Buradaki cenaze törenine Süzer'in eşi Murat Süzer ile 6,5 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal, çok sayıda hemşire ile hastane çalışanı katıldı.

Süzer'in Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevliyken oğluna daha fazla vakit ayırabilmek amacıyla nöbet sistemi kendisine daha uygun olduğu için Bucak Devlet Hastanesi'ne kendi talebiyle tayin olduğu öğrenildi.

Çubuk Beli mevkisinde, Özlem Yıldız Süzer (40), kullandığı 07 D 9532 plakalı otomobilin dün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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