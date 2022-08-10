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ANTALYA

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 53 gözaltı

Antalya’nın yedi ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, alıcı ve satıcı irtibatının kesilmesi amacıyla yapılan çalışmalara devam edildi.

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Haber Merkezi İHA
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 53 gözaltı
Yakalanan esrarlar ve paralar.

Alanya, Serik, Kumluca, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı değerlendirilen metruk yapılar, parklar ve sokak satıcısı olarak tabir edilen torbacı ve ikametlerine operasyonlar yapıldı.

"Sekiz kilonun üzerinde esrar ele geçirildi"

Yapılan aramalarda; sekiz kilo 509,38 gram esrar, 64 gram eroin, 16 kök kenevir bitkisi, iki gram kokain, 43,47 gram metamfetamin maddesi, 5 bin 853 adet extacy maddesi, 163 adet hap, yedi adet yaklaşık 2 bin 100 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid maddesi, iki adet hassas terazi, dört adet silah ve dört adet fişek, 14 bin 475 TL, 10 dolar, 50 euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 53 şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adliyeye sevk edildi.
Öte yandan emniyetin paylaştığı görüntülerde, ekiplerin yaptığı baskın anı ve ele geçirilen malzemeler yer aldı.

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