Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 53 gözaltı

Alanya, Serik, Kumluca, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Aksu ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı değerlendirilen metruk yapılar, parklar ve sokak satıcısı olarak tabir edilen torbacı ve ikametlerine operasyonlar yapıldı.

"Sekiz kilonun üzerinde esrar ele geçirildi"

Yapılan aramalarda; sekiz kilo 509,38 gram esrar, 64 gram eroin, 16 kök kenevir bitkisi, iki gram kokain, 43,47 gram metamfetamin maddesi, 5 bin 853 adet extacy maddesi, 163 adet hap, yedi adet yaklaşık 2 bin 100 kullanımlık A4 sentetik kannabinoid maddesi, iki adet hassas terazi, dört adet silah ve dört adet fişek, 14 bin 475 TL, 10 dolar, 50 euro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 53 şüpheli, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan emniyetin paylaştığı görüntülerde, ekiplerin yaptığı baskın anı ve ele geçirilen malzemeler yer aldı.

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