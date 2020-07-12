Antalya'da yasak ve tehlikeyi hiçe saydılar: Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar

Hava sıcaklığının 34, hissedilenin ise 38 derece olduğu Antalya'da yetişkinler ve çocuklar, serinlemek için denizin yanı sıra, su kanallarını tercih ediyor. Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde tehlikeli ve yasak olduğu halde sulama kanallarına girenler, ilginç görüntüler oluşturuyor.

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Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar.

Bir metrelik yılanı boynuna ve koluna sardı

Sulama kanalına gelen çocuklar, derinliği 2-3 metreye kadar çıkan suda doyasıya eğlendi. Çocukları görüntüleyen kamera, bir yılanın sudan çıkarılışına da tanıklık etti. Sudaki yılanı yakalayan Veli Yeşilova, daha sonra hayvanı başından tutarak sudan çıkardı. Yılanı yanındakilere gösteren Yeşilova, yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı boynuna ve koluna doladı. Kanalda yüzenler bir süre yere koyup izledikleri yılanı daha sonra tekrar kanala bıraktı.

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Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar.

Havanın sıcak, denizin ise uzak olmasından dolayı serinlemek için kanalı tercih ettiklerini söyleyen Veli Yeşilova, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Buradaki kişiler mahallemizin insanı. Birbirimizi tanıyoruz. Daha önce burası çok kirliydi. Yosun kaplıydı ama bir hafta önce belediye kepçeyle temizledi. Şimdi çok daha güzel oldu."

Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar.

Ali Satılmış ise denizin uzak olmasından dolayı buraya yüzmeye geldiklerini belirterek, şu şekilde konuştu:

“Belediyeden buraya rampa yapmasını istiyoruz. Bizim için değil, çocuklar için istiyoruz. Allah korusun boğulurlar falan. Burası tehlikeli ancak derin olmadığı için giriyoruz."