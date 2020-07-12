Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Antalyada yasak ve tehlikeyi hiçe saydılar Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar
ANTALYA

Antalya haberleri: Antalya'da yasak ve tehlikeyi hiçe saydılar: Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar

Antalya'da yasak ve tehlikeyi hiçe saydılar: Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar

Hava sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü Antalya'da, yetişkinler, çocuklar tehlikeli ve yasak olmasına rağmen serinlemek için sulama kanalında serinledi. Kanalda sudan çıkarılan yılanı ise bir kişi önce boynuna, sonra koluna sardı. Kanalda yüzen Veli Yeşilova, “Buradaki kişiler mahallemizin insanı. Birbirimizi tanıyoruz. Daha önce burası çok kirliydi. Yosun kaplıydı ama bir hafta önce belediye kepçeyle temizledi. Şimdi çok daha güzel oldu." dedi.

Haber Merkezi DHA
Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar.
Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar.

Hava sıcaklığının 34, hissedilenin ise 38 derece olduğu Antalya'da yetişkinler ve çocuklar, serinlemek için denizin yanı sıra, su kanallarını tercih ediyor. Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde tehlikeli ve yasak olduğu halde sulama kanallarına girenler, ilginç görüntüler oluşturuyor.

Hatay'da bir evde musluktan yılan çıktı: Görenler şaşkınlığa uğradı
GÜNDEM
Hatay'da bir evde musluktan yılan çıktı: Görenler şaşkınlığa uğradı

Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar.

Bir metrelik yılanı boynuna ve koluna sardı

Sulama kanalına gelen çocuklar, derinliği 2-3 metreye kadar çıkan suda doyasıya eğlendi. Çocukları görüntüleyen kamera, bir yılanın sudan çıkarılışına da tanıklık etti. Sudaki yılanı yakalayan Veli Yeşilova, daha sonra hayvanı başından tutarak sudan çıkardı. Yılanı yanındakilere gösteren Yeşilova, yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı boynuna ve koluna doladı. Kanalda yüzenler bir süre yere koyup izledikleri yılanı daha sonra tekrar kanala bıraktı.

Evlerini terk etmek zorunda kalmışlardı: 60 yılan yakalandı
GÜNDEM
Evlerini terk etmek zorunda kalmışlardı: 60 yılan yakalandı

Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar.

Havanın sıcak, denizin ise uzak olmasından dolayı serinlemek için kanalı tercih ettiklerini söyleyen Veli Yeşilova, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Buradaki kişiler mahallemizin insanı. Birbirimizi tanıyoruz. Daha önce burası çok kirliydi. Yosun kaplıydı ama bir hafta önce belediye kepçeyle temizledi. Şimdi çok daha güzel oldu."

Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar.

Ali Satılmış ise denizin uzak olmasından dolayı buraya yüzmeye geldiklerini belirterek, şu şekilde konuştu:

  • “Belediyeden buraya rampa yapmasını istiyoruz. Bizim için değil, çocuklar için istiyoruz. Allah korusun boğulurlar falan. Burası tehlikeli ancak derin olmadığı için giriyoruz."

Antalya'da yasak ve tehlikeyi hiçe saydılar: Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar
FOTOĞRAF 7
Title
Hava sıcaklığının 34, hissedilenin ise 38 derece olduğu Antalya'da yetişkinler ve çocuklar, serinlemek için denizin yanı sıra, su kanallarını tercih ediyor.
Title
Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde tehlikeli ve yasak olduğu halde sulama kanallarına girenler, ilginç görüntüler oluşturuyor.
Title
Sulama kanalına gelen çocuklar, derinliği 2-3 metreye kadar çıkan suda doyasıya eğlendi. Çocukları görüntüleyen kamera, bir yılanın sudan çıkarılışına da tanıklık etti. Sudaki yılanı yakalayan Veli Yeşilova, daha sonra hayvanı başından tutarak sudan çıkardı.
Title
Yılanı yanındakilere gösteren Yeşilova, yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı boynuna ve koluna doladı. Kanalda yüzenler bir süre yere koyup izledikleri yılanı daha sonra tekrar kanala bıraktı.
Title
Havanın sıcak, denizin ise uzak olmasından dolayı serinlemek için kanalı tercih ettiklerini söyleyen Veli Yeşilova, şu şekilde açıklamada bulundu: “Buradaki kişiler mahallemizin insanı. Birbirimizi tanıyoruz. Daha önce burası çok kirliydi. Yosun kaplıydı ama bir hafta önce belediye kepçeyle temizledi. Şimdi çok daha güzel oldu.
Title
Ali Satılmış ise denizin uzak olmasından dolayı buraya yüzmeye geldiklerini belirterek, şu şekilde konuştu:
Title
“Belediyeden buraya rampa yapmasını istiyoruz. Bizim için değil, çocuklar için istiyoruz. Allah korusun boğulurlar falan. Burası tehlikeli ancak derin olmadığı için giriyoruz.
Antalya'da yasak ve tehlikeyi hiçe saydılar: Kanalda yılanlara aldırmadan yüzüyorlar
Hava sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü Antalya'da, yetişkinler, çocuklar tehlikeli ve yasak olmasına rağmen serinlemek için sulama kanalında serinledi. Kanalda sudan çıkarılan yılanı ise bir kişi önce boynuna, sonra koluna sardı. Kanalda yüzen Veli Yeşilova, “Buradaki kişiler mahallemizin insanı. Birbirimizi tanıyoruz. Daha önce burası çok kirliydi. Yosun kaplıydı ama bir hafta önce belediye kepçeyle temizledi. Şimdi çok daha güzel oldu." dedi.
Abone Ol Google News
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Ankaragücü sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
İki imam dört müezzin

İki imam dört müezzin

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan önemli Ayasofya açıklaması.
Heyecanlı bekleyiş

Heyecanlı bekleyiş

Vatandaşlar akın akın Ayasofya Camii önüne gidiyor.
Evrensel kültürel mirası korunacak

Evrensel kültürel mirası korunacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Ayasofya' değerlendirmesi.
Derin üzüntü duyuyormuş

Derin üzüntü duyuyormuş

Papa'dan, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili ilk açıklama.
İlk Cuma'yı sizin kıldırmanızı istiyoruz

İlk Cuma'yı sizin kıldırmanızı istiyoruz

​Erdoğan, Bediüzzaman'ın talebesi ile Ayasofya sevincini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya ve Akdeniz açıklaması.

Kural sonrasında en çok onlar değerlendi.

​Cerrahpaşa'daki koronavirüs hastaları ilgili önemli çalışma.

Çin-Hindistan Savaşı'nda cephe hattı dijitale kaydı.

​Darbeci Sisi'nin kuklası haline dönüşen kurum yine tepki çekti.

​Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu.

Beş yılın sonunda ​PKK'dan kaçıp teslim oldu.

​Sürücü çarptığı yaya ölünce önce kaçtı, sonra teslim oldu.

Ayasofya'da 24 saat Kur'an sesi yükselecek.

Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım.

Lavanta üretiminin yüzde 90'u bu köyden.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.