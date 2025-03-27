Antalya'daki eylemlerde 250 kişi gözaltına alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Antalya'da da 20 Mart günü Attalos Heykeli önünden ve Aydın Kanza Parkı'ndan yapılan yürüyüşle göstericilerin Cumhuriyet Meydanı'na girmek istemesiyle başlayan eylemler, ağırlıklı olarak akşam saatlerinde meydan civarı ile Akdeniz Üniversitesi içinde ve üniversitenin Meltem girişinde yapıldı.