İslam düşmanı İlker Canikligil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Canikligil, bir yayınında AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere yönelik 'order 66' protokoli uygulanması yönünde çağrıda bulunmuştu.
Müslümanları 'yok etme' tehdidinde bulunan ve AK Parti seçmenine karşı 'order 66 (toplu katliam)' çağrısında bulunan İslam düşmanı İlker Canikligil gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Canikligil, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yönetmen
İlker Canikligil
, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Müslümanları 'yok etme' tehdidi
Müslümanları 'yok etme' tehdidi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından, Youtube üzerinden 'alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı '
order 66 (toplu katliam)
' çağrısında bulunan ayrıca X hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklindeki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan yönetmen
İlker Canikligil
, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Savcılıkta ifadesi alınan İlker Canikligil, daha sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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