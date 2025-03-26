İslam düşmanı İlker Canikligil tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

tarafından, Youtube üzerinden 'alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı '

order 66 (toplu katliam)

' çağrısında bulunan ayrıca X hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklindeki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan yönetmen

İlker Canikligil