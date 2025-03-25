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Müslümanları yok etmekle tehdit eden İlker Canikligil gözaltında

Müslümanları yok etmekle tehdit eden İlker Canikligil gözaltında

20:0425/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
DHA
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İlker Canikligil, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İlker Canikligil, hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Müslümanlara toplu katliam çağrıları yapan, AK Parti seçmeninin annesine küfreden yönetmen İlker Canikligil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla din karşıtlığını alenen ortaya koyan İlker Canikligil, YouTube kanalında “alt sınıf” olarak nitelendirdiği Müslümanlara karşı Star Wars filmindeki ‘Order 66’ (Toplu Katliam) uygulanmasını istemiş, adeta katliam çağrısında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçenlerin yok edilmesi gerektiğini savunan, AK Parti seçmeninin annesine küfreden Canikligil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alındı

Canikligil, savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından ‘Suç işlemeye alenen tahrik' ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından gözaltına alındı.




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