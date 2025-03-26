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İstanbul'daki korsan gösterilere ilişkin 198 kişi tutuklandı

İstanbul'daki korsan gösterilere ilişkin 198 kişi tutuklandı

21:5026/03/2025, Çarşamba
IHA
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Korsan gösterilerde provokatörler çevreye zarar verdikleri gibi polise de havai fişekle, taşlarla saldırdı.
Korsan gösterilerde provokatörler çevreye zarar verdikleri gibi polise de havai fişekle, taşlarla saldırdı.

İstanbul'da İBB'ye yönelik soruşturmaları bahane ederek sokakları karıştırmayı amaçlayan gösterilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 198'e yükseldi.

Ekrem İmamoğlu
'nun ‘yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 198'e yükseldi.

206 şüpheli gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB binası ve bazı cadde ve sokaklarda yaşanan olaylarda Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' , ‘görevli memura mukavemet' ve ‘Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından 206 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tutuklananların sayısı 198'e yükseldi

Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si ‘yurt dışına çıkış yasağı' ve ‘imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Aynı soruşturma çerçevesinde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 44 şüpheliden 8'i adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 10'una ev hapsi tedbiri uygulanırken, tutuklanan şüphelilerin sayısı 198'e yükseldi.



#Saraçhane
#Gözaltı
#Tutuklama

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