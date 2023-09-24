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Antalya'daki orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın; 2 helikopter, 1 uçak ve 6 arazöz ile çok sayıda personelin katılımıyla yapılan müdahale sonunda yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

16:30 . 24/09/2023 Pazar
AA
Antalya/Kaş

Antalya/Kaş

Kaş'a bağlı Sütleğen Mahallesi Sinekçi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.


Kontrol altına alındı

Orman yangını 2 helikopter, 1 uçak ve 6 arazöz ile çok sayıda personelin katılımıyla yapılan müdahale sonunda yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangının ne kadar alanda etkili olduğu henüz öğrenilemezken, bölgedeki ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye hava araçları, arazöz, iş makinesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Manavgat'ta yangın çıktı

Öte yandan, Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi yakınlarında da orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Taşağıl ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dağlık ve engebeli bölge olması nedeniyle kara ekiplerinin güçlükle ilerleyebildiği yangın bölgesinde alevlere 6 helikopter ve 2 uçak ile müdahale edildi. Yaklaşık 20 dönümlük alanda etkili olduğu belirtilen yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Bu bölgede de soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.




#Antalya
#Kaş
#yangın
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