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Dünya

Benin'de korkunç yangın: 35 kişi hayatını kaybetti 20 kişi yaralandı

Benin'in Nijerya sınırında yer alan Seme-Krake kentinde kaçak işletilen akaryakıt deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayda 35 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

07:20 . 24/09/2023 Pazar
AA
Benin'de kaçak akaryakıt deposunda çıkan yangında 35 kişi öldü

Benin'de kaçak akaryakıt deposunda çıkan yangında 35 kişi öldü

Yerel basında çıkan haberlere göre, Benin'in Nijerya sınırında yer alan Seme-Krake kentinde kaçak işletilen akaryakıt deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.


Olayda ilk belirlemelere göre, en az 35 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı ve çok sayıda araç ile motosiklet de kül oldu.


Dükkanın, işlek bir pazar yeri yakınında yer alması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Afrika'nın petrol ve gaz zengini ülkesi Nijerya'da sınır hattı boyunca akaryakıt kaçakçılığının son derece yaygın olduğu biliniyor.


Nijerya hükümetinin 2022 verilerine göre, karada ve denizdeki boru hatlarından günde yaklaşık 437 bin varil petrol çalınıyor.




#Benin
#Nijerya
#Seme-Krake
31 dakika önce
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