Antalya’dan kalkan Jet2 uçağında yolcular sorun çıkardı: Uçak acil iniş yaptı

Jet2 Havayolları’na ait uçak Londra Gatwick seferini yapmak üzere dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Kalkıştan bir süre sonra uçakta bulunan bazı yolcular sorun çıkarmaya başladı. Bunun üzerine kabin ekibi durumu pilota bildirdi. Uçak Bulgaristan Hava Sahası üzerinde seyrettiği sırada uçağın pilotu Sofya Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek acil durumu ekiplere bildirdi.