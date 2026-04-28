Antalya’dan kalkan Jet2 uçağında yolcular sorun çıkardı: Uçak acil iniş yaptı

Antalya’dan kalkan Jet2 uçağında yolcular sorun çıkardı: Uçak acil iniş yaptı

15:0528/04/2026, Salı
G: 28/04/2026, Salı
DHA
Uçak Bulgaristan Hava Sahası üzerinde seyrettiği sırada uçağın pilotu Sofya Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek acil durumu ekiplere bildirdi.
Uçak Bulgaristan Hava Sahası üzerinde seyrettiği sırada uçağın pilotu Sofya Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek acil durumu ekiplere bildirdi.

Antalya-Londra seferini yapan uçakta bulunan bazı yolcular uçuş esnasında sorun çıkardı. Bunun üzerine uçak Bulgaristan’ın Sofya Havalimanı’na acil iniş yaparken pilotun, "Polis ve ambulans istiyoruz. Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin" sözleri kayıtlara yansıdı.

Jet2 Havayolları’na ait uçak Londra Gatwick seferini yapmak üzere dün akşam saatlerinde Antalya Havalimanı’ndan kalkış yaptı. Kalkıştan bir süre sonra uçakta bulunan bazı yolcular sorun çıkarmaya başladı. Bunun üzerine kabin ekibi durumu pilota bildirdi. Uçak Bulgaristan Hava Sahası üzerinde seyrettiği sırada uçağın pilotu Sofya Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüyle irtibata geçerek acil durumu ekiplere bildirdi.

Pilotun, "Polis ve ambulans istiyoruz. Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin. Yetkililer gelene kadar yolculardan koltukta oturmasını isteyeceğiz" sözleri kayıtlara yansıdı. Daha önce de aynı havayolu şirketine ait Antalya-Manchester seferini yapan uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Brüksel Havalimanı’na acil iniş yapmıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 yolcu, havayolu şirketi tarafından uçuşlardan ömür boyu men edilmişti.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı açıldı mı? YHT ile Edirne-İstanbul arası kaç saate düşüyor?