Gündem Antalyanın Kemer ilçesinde 3 alanda başlayan orman yangını söndürüldü
ANTALYA

Antalya'nın Kemer ilçesinde 3 alanda başlayan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde birbirine yakın 3 ormanlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Kamu kurumları olarak arazöz, iş makineleri, tankerlerle müdahale ederken, vatandaşımız da kanaldan kovalarla taşıdıkları suyla yangına müdahale ettiler. Halkımızla el ele yangınları büyümeden söndürdük" dedi.

Haber Merkezi AA
Antalyanın Kemer ilçesinde 3 alanda başlayan orman yangını söndürüldü - Antalya son dakika haber
Arşiv

Arslanbucak Mahallesi'nde otluk bir alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Belediye ekiplerince söndürülen yangından kısa bir süre sonra aynı bölgede ormanlık alanda alevler yükseldi.

Orman ve belediye ekipleri buraya müdahale ederken, yakın bir mesafe başka bir alanda üçüncü yangın başladı.

Göktürk uyduları yangın felaketini böyle görüntüledi
GÜNDEM
Göktürk uyduları yangın felaketini böyle görüntüledi

Antalya Büyükşehir ve Kemer belediyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangınlara müdahale edildi. Vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak ekiplere destek verdi.

Yangınlar bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Bakan Pakdemirli: Muğla Bodrum yangını kontrol altına alındı
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli: Muğla Bodrum yangını kontrol altına alındı

Bölge halkı ormanlık alanda nöbet tutmaya başladı

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bir saatin içinde 3 yangına müdahale edildiğini söyledi.

Yangının yaklaşık 5 dönümlük bir alanda zarar oluşturduğunu belirten Topaloğlu, "Bölgede su kanalının bulunması işimizi kolaylaştırdı. Kamu kurumları olarak arazöz, iş makineleri, tankerlerle müdahale ederken, vatandaşımız da kanaldan kovalarla taşıdıkları suyla yangına müdahale ettiler. Halkımızla el ele yangınları büyümeden söndürdük" diye konuştu.

Topaloğlu, kaymakamlıkta bir kriz toplantısı düzenleyeceklerini, tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.

İlçede halkın teyakkuz halde beklediğini dile getiren Topaloğlu, "Gençlerimiz, bölge halkımız şu anda alarma geçmiş durumda, zabıta ekiplerimizin önderliğinde ormanlık alanlarda nöbet tutuyorlar" ifadelerini kullandı.

Manavgat'ta panik anları: Alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi zor anlar yaşattı
FOTOĞRAF 22
Title
İlçenin 4 farklı bölgesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıyor.
Title
Yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Taşağıl Mahallesi'nde etkisini artırdı.
Title
Uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleriyle etkin bir çalışmanın yürütüldüğü bölgede, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Title
Bölge halkı da söndürme çalışmalarına katılanlara destek oluyor.
Title
Alev ve dumanın metrelerce yüksekliğe çıkması drone ile havadan görüntülendi.
Title
Görüntülerde, yangının boyutu bir kez daha ortaya çıktı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Title
Manavgat'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Manavgat'ta panik anları: Alevlerin kara yoluna kadar ilerlemesi zor anlar yaşattı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde süren orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.


Abone Ol Google News
Bin lira ile başladı

Bin lira ile başladı

Türkiye genelinden sipariş alıyor.
İkinci kez sel vurdu

İkinci kez sel vurdu

Bazı evler sel nedeniyle hasar gördü.
Orman yangınlarını PKKya bağlı Ateşin Çocukları üstlendi

Milas’ta alevler yerleşim bölgesine ulaştı: Gökbel köyü boşaltıldı

Milas’ta alevler yerleşim bölgesine ulaştı: Gökbel köyü boşaltıldı

​Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Nöbetçiler fark edince kaçtılar.

Yedi PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yarı finalde Kübalı Lopez'e yenilen Rıza Kayaalp, bronz madalya mücadelesi verecek.

'Bana eziyet ettiler'

'Bana eziyet ettiler'

Boyunduruk takıp araç çektirdiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.